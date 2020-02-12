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"Самый талантливый и любимый": Ирина Билык трогательно поздравила мужа с днем рождения

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12 февраля Аслан Ахмадов отмечает 47-й день рождения.
"Самый талантливый и любимый": Ирина Билык трогательно поздравила мужа с днем рождения
"Самый талантливый и любимый": Ирина Билык трогательно поздравила мужа с днем рождения
instagram.com/bilyk_iryna

Известная украинская исполнительница Ирина Билык показала архивное фото со своим супругом, фотографом и продюсером азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым.

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Поводом для обнародования новой публикации в соцсети стал день рождения Аслана. 12 февраля мужу Билык исполняется 47 лет. На своей странице в Инстаграм Ирина разместила кадр, где она запечатлена с темными волосами. Артистка прижимается к имениннику, который позирует с оголенным торсом.

“Солнышко мое!!! Наше!!! Всех, кто тебя знает и любит, как Талантище и Личность! Готовясь к своему новому шоу, где ты выступаешь как режиссер программы....я влюбилась в тебя снова... Таких, как ты нет и не будет!! Самый талантливый и любимый!! Ты! С Днем Рождения, Асланчик!!“, - написала певица.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов
Ирина Билык и Аслан Ахмадов
Скриншот

Ранее Ирина Билык прокомментировала слухи о разводе с Асланом Ахмадовым.

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Теги: Ирина Билык, Аслан Ахмадов
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Источник: Ivоna bigmir)net

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