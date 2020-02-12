Артистка выставила фото с укороченными волосами, завитыми мягкими волнами.

"Когда на подиум?": Лорак с новой прической покорила Сеть instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которую часто обсуждают в Сети из-за резких перемен во внешности, покорила подписчиков новым образом. В Инстаграм артистка выставила фото в кожаных брюках и черной декольтированной майке, поверх которой наброшен клетчатый пиджак. Образ певицы дополнили чокер с камнями и новая прическа - Лорак укоротила волосы и завила из мягкими волнами.

"Когда на подиум?": Лорак с новой прической покорила Сеть instagram.com/anilorak

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Поклонники отметили, что Лорак снова резко помолодела и похвалили ее стрижку.

Красотка! С каждым днем все красивее! 😍❤️Вам такая причёска очень подходит 🤤🤤🤤

Кароліна, Ви наче стаєте все молодша і скоро прийдеться знову іти до школи. Як це Вам вдається?

Вау🔥 Шикарная❤️ Каролин, когда на подиум?🤪

Очень красива😍

Шикарный образ ❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак позировала в шикарных апартаментах.

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