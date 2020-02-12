"Когда на подиум?": Лорак с новой прической покорила Сеть
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Певица Ани Лорак, которую часто обсуждают в Сети из-за резких перемен во внешности, покорила подписчиков новым образом. В Инстаграм артистка выставила фото в кожаных брюках и черной декольтированной майке, поверх которой наброшен клетчатый пиджак. Образ певицы дополнили чокер с камнями и новая прическа - Лорак укоротила волосы и завила из мягкими волнами.
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Поклонники отметили, что Лорак снова резко помолодела и похвалили ее стрижку.
- Красотка! С каждым днем все красивее! 😍❤️Вам такая причёска очень подходит 🤤🤤🤤
- Кароліна, Ви наче стаєте все молодша і скоро прийдеться знову іти до школи. Як це Вам вдається?
- Вау🔥 Шикарная❤️ Каролин, когда на подиум?🤪
- Очень красива😍
- Шикарный образ ❤️, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Ани Лорак позировала в шикарных апартаментах.
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ДА-ДА-ДА! НА ЗАУРАЛЬЕ, КАЦАПЕЗДОЛОВ ПОЧТИ НЕ ОСТАЛОСЬ - КИТАЙЦЫ, ЯКУТЫ, ТУРКМЕНЫ И Т.Д.
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
А на вопрос - "Накуя нам кацапское генетическое быдло"? Не ответил, не ждал
А вот видос, как сирийские мучачос, разъе...бали в говно, кацапских выблядков:
https://t.me/a_shtirlitz/3883
СЛАВА СИРИЙСКИМ МУЧАЧОСАМ! СМЕРТЬ КАЦАПСКОЙ СВОЛОТЕ!