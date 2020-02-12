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"Когда на подиум?": Лорак с новой прической покорила Сеть

Комментариев: 6
Артистка выставила фото с укороченными волосами, завитыми мягкими волнами.

"Когда на подиум?": Лорак с новой прической покорила Сеть
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которую часто обсуждают в Сети из-за резких перемен во внешности, покорила подписчиков новым образом. В Инстаграм артистка выставила фото в кожаных брюках и черной декольтированной майке, поверх которой наброшен клетчатый пиджак. Образ певицы дополнили чокер с камнями и новая прическа - Лорак укоротила волосы и завила из мягкими волнами.

"Когда на подиум?": Лорак с новой прической покорила Сеть
instagram.com/anilorak

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Поклонники отметили, что Лорак снова резко помолодела и похвалили ее стрижку. 

  • Красотка! С каждым днем все красивее! 😍❤️Вам такая причёска очень подходит 🤤🤤🤤
  • Кароліна, Ви наче стаєте все молодша і скоро прийдеться знову іти до школи. Як це Вам вдається?
  • Вау🔥 Шикарная❤️ Каролин, когда на подиум?🤪
  • Очень красива😍
  • Шикарный образ ❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак позировала в шикарных апартаментах. 

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Теги: Ани Лорак, наряды звезд, наряды ани Лорак
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Комментариев (6)
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Осталось 600 символов
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pусский  (аноним)  12.02.2020, 18:09
Оценка:  0
pусский
Найди китайца в Зауралье - получишь премию, они все на Дальнем Востоке! А Лавров прикололся над хахлами - мол, не возражаем обменяться послами - не более того. А гость 17-41 аж усрался от счастья - Рагулию признали самостоятельной страной!
гость  (аноним)  12.02.2020, 17:45
Оценка:  0
гость
pусский 17:16 "Россия велика, всем место сыщется!"

ДА-ДА-ДА! НА ЗАУРАЛЬЕ, КАЦАПЕЗДОЛОВ ПОЧТИ НЕ ОСТАЛОСЬ - КИТАЙЦЫ, ЯКУТЫ, ТУРКМЕНЫ И Т.Д.
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
гость  (аноним)  12.02.2020, 17:41
Оценка:  0
гость
Намедни, говорящая лошадь-лавров, высрал - типа, готовы прислать в Украину московитского посла Козака!
А на вопрос - "Накуя нам кацапское генетическое быдло"? Не ответил, не ждал
гость  (аноним)  12.02.2020, 17:35
Оценка:  0
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
А вот видос, как сирийские мучачос, разъе...бали в говно, кацапских выблядков:

https://t.me/a_shtirlitz/3883

СЛАВА СИРИЙСКИМ МУЧАЧОСАМ! СМЕРТЬ КАЦАПСКОЙ СВОЛОТЕ!
pусский  (аноним)  12.02.2020, 17:16
Оценка:  0
pусский
Россия велика, всем место сыщется! А Украина маленькая и вонючая, все бегут с этого рагульского корабля....
гость  (аноним)  12.02.2020, 17:14
Оценка:  0
гость
шлюха кацапская
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