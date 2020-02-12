"Откуда столько энергии?": Надя Дорофеева покорила Сеть домашним видео
Читай также: Настя-пацанка и беременный Потап: MOZGI поделились забавным видео
Участница дуэта “Время и стекло“ Надя Дорофеева поделилась забавным видео, сделанным в приложении TikTok. В Инстаграм Надя показала свое утро под динамичный хит Wannabe американской культовой поп-группы Spice Girls. Так, под бодрую мелодию Надя ворочается на кровати, прыгает в халате, чистит зубы и наконец - приступает к утреннему какао.
Всем хорошего дня 😜, - написала Дорофеева.
Читай также: Надя Дорофеева похвасталась стильным образом на “Лиге смеха“
Подписчиков Нади позабавило видео, они отметили в комментариях, что у артистки много энергии утром.
- Надяяяя, откуда столько энергии?❤️😂
- Ты была бы не Надя без латте 😂🍡
- Наадяя, и тебе ❤️ 😂 почаще снимай в тик ток 😍 это видео довело меня до слез 😂❤️ ты лучшая!!!!! 🙌
- Он уже хороший😻🔥
- Главное-латте в конце!!😂👏хорошего дня🔥❤️
- Надь, ты как энергетик🔥 Столько энергии утром, откуда? 😂, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Владимир Дантес смутил Сеть постельным фото.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил
А вот видос, как сирийские мучачос, разъе...бали в говно, кацапских выблядков:
https://t.me/a_shtirl itz/3883
СЛАВА СИРИЙСКИМ МУЧАЧОСАМ! СМЕРТЬ КАЦАПСКОЙ СВОЛОТЕ!