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"Откуда столько энергии?": Надя Дорофеева покорила Сеть домашним видео

Комментариев: 3
Солистка "Время и Стекло" выставила запись своего утра.

"Откуда столько энергии?": Надя Дорофеева покорила Сеть домашним видео
instagram.com/nadyadorofeeva

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Участница дуэта “Время и стекло“ Надя Дорофеева поделилась забавным видео, сделанным в приложении TikTok. В Инстаграм Надя показала свое утро под динамичный хит  Wannabe американской культовой поп-группы Spice Girls. Так, под бодрую мелодию Надя ворочается на кровати, прыгает в халате, чистит зубы и наконец - приступает к утреннему какао.

"Откуда столько энергии?": Надя Дорофеева покорила Сеть домашним видео
instagram.com/nadyadorofeeva

"Откуда столько энергии?": Надя Дорофеева покорила Сеть домашним видео
instagram.com/nadyadorofeeva

Всем хорошего дня 😜, - написала Дорофеева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем хорошего дня 😜

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

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Подписчиков Нади позабавило видео, они отметили в комментариях, что у артистки много энергии утром.

  • Надяяяя, откуда столько энергии?❤️😂
  • Ты была бы не Надя без латте 😂🍡
  • Наадяя, и тебе ❤️ 😂 почаще снимай в тик ток 😍 это видео довело меня до слез 😂❤️ ты лучшая!!!!! 🙌
  • Он уже хороший😻🔥
  • Главное-латте в конце!!😂👏хорошего дня🔥❤️
  • Надь, ты как энергетик🔥 Столько энергии утром, откуда? 😂, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Владимир Дантес смутил Сеть постельным фото.

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Теги: Надя Дорофеева, видео, домашнее видео
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  12.02.2020, 17:18
Оценка:  0
pусский
Просто большой писькой в жопу ткнули!
гость  (аноним)  12.02.2020, 16:32
Оценка:  +1
гость
это не она часом с шестиметрового шеста свалилась и головой стукнулась?
гость  (аноним)  12.02.2020, 16:28
Оценка:  +1
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
А вот видос, как сирийские мучачос, разъе...бали в говно, кацапских выблядков:

https://t.me/a_shtirl itz/3883

СЛАВА СИРИЙСКИМ МУЧАЧОСАМ! СМЕРТЬ КАЦАПСКОЙ СВОЛОТЕ!
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