Солистка "Время и Стекло" выставила запись своего утра.

"Откуда столько энергии?": Надя Дорофеева покорила Сеть домашним видео instagram.com/nadyadorofeeva

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Участница дуэта “Время и стекло“ Надя Дорофеева поделилась забавным видео, сделанным в приложении TikTok. В Инстаграм Надя показала свое утро под динамичный хит Wannabe американской культовой поп-группы Spice Girls. Так, под бодрую мелодию Надя ворочается на кровати, прыгает в халате, чистит зубы и наконец - приступает к утреннему какао.

"Откуда столько энергии?": Надя Дорофеева покорила Сеть домашним видео instagram.com/nadyadorofeeva

"Откуда столько энергии?": Надя Дорофеева покорила Сеть домашним видео instagram.com/nadyadorofeeva

Всем хорошего дня 😜, - написала Дорофеева.

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Подписчиков Нади позабавило видео, они отметили в комментариях, что у артистки много энергии утром.

Надяяяя, откуда столько энергии?❤️😂

Ты была бы не Надя без латте 😂🍡

Наадяя, и тебе ❤️ 😂 почаще снимай в тик ток 😍 это видео довело меня до слез 😂❤️ ты лучшая!!!!! 🙌

Он уже хороший😻🔥

Главное-латте в конце!!😂👏хорошего дня🔥❤️

Надь, ты как энергетик🔥 Столько энергии утром, откуда? 😂, - написали в Сети.

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