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Спустя 10 лет: Мэттью Льюис сфотографировался на фоне Хогвартса

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Исполнитель роли Невилла Долгопупса сфотографировался на фоне аттракциона по мотивам "Гарри Поттера".
Спустя 10 лет: Мэттью Льюис сфотографировался на фоне Хогвартса
Спустя 10 лет: Мэттью Льюис сфотографировался на фоне Хогвартса
Getty Images

Британский актер Мэттью Льюис, который наиболее известный по роли Невилла Долгопупса в фильмах о Гарри Поттере, порадовал поклонников новой публикацией в Инстаграм.

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Спустя 10 лет после окончания съемок последней части поттерианы 30-летний артист сфотографировался на фоне легендарного Хогвартса. Однако, это не та самая школа волшебства, которую мы могли видеть на телеэкранах.

Судя по подписи Мэттью сделал кадр не в Англии, где снимали сагу, а в американском парке развлечений Universal Orlando во Флориде. 

“Приближается шторм, Гарри“, - с юмором подписал фото Льюис.

Скриншот

Ранее мы писали, что Дэниел Рэдклифф впервые откровенно рассказал об отношениях с Эрин Дарк.

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Теги: Мэттью Льюис, Гарри Поттер
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Источник: Ivоna bigmir)net

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