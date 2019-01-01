Исполнитель роли Невилла Долгопупса сфотографировался на фоне аттракциона по мотивам "Гарри Поттера".

Спустя 10 лет: Мэттью Льюис сфотографировался на фоне Хогвартса Getty Images

Британский актер Мэттью Льюис, который наиболее известный по роли Невилла Долгопупса в фильмах о Гарри Поттере, порадовал поклонников новой публикацией в Инстаграм.

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Спустя 10 лет после окончания съемок последней части поттерианы 30-летний артист сфотографировался на фоне легендарного Хогвартса. Однако, это не та самая школа волшебства, которую мы могли видеть на телеэкранах.

Судя по подписи Мэттью сделал кадр не в Англии, где снимали сагу, а в американском парке развлечений Universal Orlando во Флориде.

“Приближается шторм, Гарри“, - с юмором подписал фото Льюис.

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