Алексей Потапенко анонсировал выход клипа на песню "Девчонка", показав себя и NK в непривычном образе.

Настя-пацанка и беременный Потап: MOZGI поделились забавным видео instagram.com/realpotap

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Украинский продюсер, рэпер, фронтмен группы Mozgi Алексей Потапенко позабавил Сеть новым видео. В Инстаграм Потап добавил ролик, в котором снялась его супруга певица Настя Каменских. В кадре она появляется в растянутой мужской футболке, кепке и без макияжа и забавно кривляется на камеру. В какой-то момент в кадр заходит и сам Потап с полотенцем на голове и накладным "беременным" животом. Все это происходит под новую песню Mozgi "Девчонка". В описании Потап пояснил, что так анонсировал будущий клип на этот трек.

В преддверие клипа на песню “Девчонка“, вот вам наш vacation version с @kamenskux #mozgi #девчонка #nk #птп, - написал Потап.

Настя-пацанка и беременный Потап: MOZGI поделились забавным видео instagram.com/realpotap

Настя-пацанка и беременный Потап: MOZGI поделились забавным видео instagram.com/realpotap

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Подписчики рэпера пришли в восторг и написали, что клип их очень позабавил.

Напоминаешь Наталию Орейро в одежде Потапа💓

Ржу 😂

😂😂😂😂😂 ОГОНЬ ПРОСТО

😂😂😂бажэствена🔥

Ну это 💣

😂😂😂круто!😂👏🏻👏🏻

Ахаха..я тащусь від вас🔥😍

Ахххааааххх😂😂😂😂🔥🔥🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏👏

Как же это милоо😂😂😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских удивила Сеть странным танцем.

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