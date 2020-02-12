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"Сама на все заработала": Ефросинина ошарашила неожиданным признанием

Комментариев: 10
Телеведущая рассказала, что обожает покупать одежду и складывает ее дома, не желая расставаться с вещами.

"Сама на все заработала": Ефросинина ошарашила неожиданным признанием
instagram.com/mashaefrosinina/

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Популярная телеведущая, блогер, автор программы “Экзамен“ Маша Ефосинина призналась в своей большой страсти. В Инстаграм она написала о “шмоточничестве“ и отметила, что скупает красивые вещи в большом количестве, и что главное - никуда их потом не девает.

Маша отметила, что одежда, которую она уже не носит, также скапливается у нее дома, поскольку Ефросининой сложно с ней расстаться. К слову, Маша подчеркнула, что почти все вещи купила на собственные деньги.

Привет, я Маша Ефросинина.
И я - шмоточница! Даже не шопоголичка, а именно шмоточница🤦🏻‍♀️ Я люблю красивые вещи и люблю одеваться в них! Я заработала сама на каждую и Люблю все без исключения - буквально с каждым платьем или костюмом у меня свои ассоциации и воспоминания!
Вот почему я всегда оставляла ваши вопросы: «Маша, куда Вы деваете все ваши вещи?» без ответа!
Потому что я их... никуда не деваю!!!! Они живут со мной🤦🏻‍♀️: в шкафах, на полках, в коробках и даже в детских комнатах 🙄 И что самое тупое - большинство из них, я не ношу уже годами! - написала Ефросинина.

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Таким своеобразным каминг-аутом Маша анонсировала благотворительную акцию, в которой принимает участие. Ефросинина отметила, что все-таки решилась продать вещи с аукциона для помощи нуждающимся.

И знаете что? Я бы, может, так и не решилась с ними никогда расстаться, и когда-нибудь меня бы похоронили в склепе из моего шмота, если бы я не осознала, наконец, что эти вещи ещё способны принести двойную пользу: подарить кому-то из вас радость и спасти детскую жизнь!

Поэтому я с лёгкостью отпускаю свои любимые платья, туфли, сумки, очки и прочее в их вторую жизнь! А вырученные от них средства пойдут на лечение подопечных нашего фонда @tvoyaopora, - написала Маша.


Вдруг вы давно хотели сделать что-то полезное и для себя, вэлкам на страницу @masha.charity.sale ! #помогатьлегко - добавила звезда.

"Сама на все заработала": Ефросинина ошарашила неожиданным признанием
instagram.com/mashaefrosinina

Ранее мы писали, что Маша Ефросинина показала страстный танец с мужем.

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Теги: шоппинг, благотворительная акция, Маша Ефросинина, наряды звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (10)
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Lobzik1    13.02.2020, 02:39
Оценка:  0
Lobzik1
а еще моя дочь была замужем за сыном иуды ющером
МАРИНА***КЛИМОВА    12.02.2020, 18:26
Оценка:  +2
МАРИНА***КЛИМОВА
Кому интересна эта унылая муКла?
pусский  (аноним)  12.02.2020, 17:27
Оценка:  +1
pусский
Рагуля не переделаешь, хоть ты ему годами вкатывай пиздюля - будет жалким скопидомом!
гость  (аноним)  12.02.2020, 16:20
Оценка:  +2
гость
ой она как всегда вешалка лапши уши народы...
гость  (аноним)  12.02.2020, 16:19
Оценка:  0
гость
Я хохложопая безродная! скотина с вышыванкой в заду и бандурой в голове! жру сало с лопаты! буряковкой запиваю! стою вечно на коленях в обосранных шароварах! ОХОЧУСЬ ЛУКОМ НА ВАЛЕЖНИК! резюме раба-zheka-yakob
гость  (аноним)  12.02.2020, 15:52
Оценка:  0
гость
zheka-yakob-Китаю такие рабы нужны!
zheka-yakob  (аноним)  12.02.2020, 15:50
Оценка:  -1
zheka-yakob
Я мокша безродная! лапотник с матрешкой в заду и балалайкой в голове! жру блины с лопаты! бояркой запиваю! стою вечно на коленях!ОХОЧУСЬ ЛУКОМ НА ВАЛЕЖНИК! резюме раба-РУЦЬКО-ПРАСРАВНОГО скрепоПОНОСНОГО!
гость  (аноним)  12.02.2020, 15:30
Оценка:  +1
гость
Не насосала, а подарили...
гость  (аноним)  12.02.2020, 15:11
Оценка:  +1
гость
Сучка забыла как её в 10 классе в Керчи на Митридате групповушкой пердолили за деньги. Навыки видно остались. Понравилось так зарабатывать.
volvo999    12.02.2020, 16:38
Оценка:  -2
volvo999
Почитав твои дебильные фантазии,хочется спросить; Утебя мозги в яйца перетекли?Посмотри себе в штаны_у тебя член в блевотине...
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