Телеведущая рассказала, что обожает покупать одежду и складывает ее дома, не желая расставаться с вещами.

"Сама на все заработала": Ефросинина ошарашила неожиданным признанием instagram.com/mashaefrosinina/

Читай также: “Парижанка“: Ефросинина засветилась в стильном образе в столице Франции

Популярная телеведущая, блогер, автор программы “Экзамен“ Маша Ефосинина призналась в своей большой страсти. В Инстаграм она написала о “шмоточничестве“ и отметила, что скупает красивые вещи в большом количестве, и что главное - никуда их потом не девает.

Маша отметила, что одежда, которую она уже не носит, также скапливается у нее дома, поскольку Ефросининой сложно с ней расстаться. К слову, Маша подчеркнула, что почти все вещи купила на собственные деньги.

Привет, я Маша Ефросинина.

И я - шмоточница! Даже не шопоголичка, а именно шмоточница🤦🏻‍♀️ Я люблю красивые вещи и люблю одеваться в них! Я заработала сама на каждую и Люблю все без исключения - буквально с каждым платьем или костюмом у меня свои ассоциации и воспоминания!

Вот почему я всегда оставляла ваши вопросы: «Маша, куда Вы деваете все ваши вещи?» без ответа!

Потому что я их... никуда не деваю!!!! Они живут со мной🤦🏻‍♀️: в шкафах, на полках, в коробках и даже в детских комнатах 🙄 И что самое тупое - большинство из них, я не ношу уже годами! - написала Ефросинина.

Читай также: Самый стильный аксессуар весны 2020: какой шелковый платок купить

Таким своеобразным каминг-аутом Маша анонсировала благотворительную акцию, в которой принимает участие. Ефросинина отметила, что все-таки решилась продать вещи с аукциона для помощи нуждающимся.

И знаете что? Я бы, может, так и не решилась с ними никогда расстаться, и когда-нибудь меня бы похоронили в склепе из моего шмота, если бы я не осознала, наконец, что эти вещи ещё способны принести двойную пользу: подарить кому-то из вас радость и спасти детскую жизнь!



Поэтому я с лёгкостью отпускаю свои любимые платья, туфли, сумки, очки и прочее в их вторую жизнь! А вырученные от них средства пойдут на лечение подопечных нашего фонда @tvoyaopora, - написала Маша.



Вдруг вы давно хотели сделать что-то полезное и для себя, вэлкам на страницу @masha.charity.sale ! #помогатьлегко - добавила звезда.

"Сама на все заработала": Ефросинина ошарашила неожиданным признанием instagram.com/mashaefrosinina

Ранее мы писали, что Маша Ефросинина показала страстный танец с мужем.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.