Внучка Ротару прогулялась по Манхеттену в пикантном наряде
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Внучка народной артистки Софии Ротару 18-летняя модель, певица Соня Евдокименко засветилась в Нью-Йорке в пикантном наряде. Девушка прогулялась по улице Манхеттена в светлом платье бельевого фасона с кружевом и темном пиджаке оверсайз.
Кадры черно-белой фотосессии Соня выставила в Инстаграм. Волосы красотки на фото гладко причесаны и отброшены на одну сторону, а провокационный образ дополняет массивный кулон на широкой цепочке, который свисает ниже уровня декольте, подчеркивая грудь Сони.
Рок-н-ролльные глаза, любопытные мысли и 🤍 от удивления, - подписала фото Соня.
Ранее мы писали, что внучка Ротару записала новую песню на английском языке.
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