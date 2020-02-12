Соня Евдокименко устроила фотосессию в платье-сорочке и пиджаке оверсайз.

Внучка Ротару прогулялась по Манхеттену в пикантном наряде instagram.com/iamsofiaeve/

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Внучка народной артистки Софии Ротару 18-летняя модель, певица Соня Евдокименко засветилась в Нью-Йорке в пикантном наряде. Девушка прогулялась по улице Манхеттена в светлом платье бельевого фасона с кружевом и темном пиджаке оверсайз.

Кадры черно-белой фотосессии Соня выставила в Инстаграм. Волосы красотки на фото гладко причесаны и отброшены на одну сторону, а провокационный образ дополняет массивный кулон на широкой цепочке, который свисает ниже уровня декольте, подчеркивая грудь Сони.

Рок-н-ролльные глаза, любопытные мысли и 🤍 от удивления, - подписала фото Соня.

Внучка Ротару прогулялась по Манхеттену в пикантном наряде instagram.com/iamsofiaeve/

Внучка Ротару прогулялась по Манхеттену в пикантном наряде instagram.com/iamsofiaeve/

Ранее мы писали, что внучка Ротару записала новую песню на английском языке.

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