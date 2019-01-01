Кортни Кокс оригинально поздравила Энистон с днем рождения: Забавная пародия

11 февраля Дженнифер Энистон отпраздновала день рождения.

Во вторник, 11 февраля, голливудская актриса Дженнифер Энистон отметила 51-й день рождения. По случаю праздника подруга именинницы и ее коллега по сериалу “Друзья“ Кортни Кокс решила поделиться забавной пародией в соцсети.

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Так, на странице Кортни в Инстаграм появился кадр, где Энистон запечатлена в очках и наряде черного цвета. А Кокс, которая на фото обнимает подругу, полностью повторила образ Дженнифер. Как и именинница она надела очки и черный наряд. Кроме того, звезда примеряла светлый парик.

“Независимо от того, как сильно вы можете стараться... есть только одна Дженнифер Энистон. С днем ​​рождения, мой дорогой друг @jenniferaniston! Я люблю тебя!“, - подписала фото Кортни Кокс.

Кортни Кокс и Дженнифер Энистон с днем рождения: Забавная пародия Скриншот

Ранее мы писали, что экс-супруги Питт и Энистон подогрели слухи о возобновлении отношений.

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