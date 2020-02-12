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Прозрачный наряд и длинные ноги: Дочка Синди Кроуфорд снялась для глянца

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Кайя Гербер позировала для Voguemagazine.

Прозрачный наряд и длинные ноги: Дочка Синди Кроуфорд снялась для глянца
Прозрачный наряд и длинные ноги: Дочка Синди Кроуфорд снялась для глянца
instagram.com/kaiagerber

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Дочка супермодели 1990-х Синди Кроуфорд 18-летняя модель Кайя Гербер снялась для глянца в пикантном наряде. В Инстаграм девушка выставила несколько снимков, сделанных для Voguemagazine. На одном из них Кайя предстала в почти прозрачном розовом мини-платье, подчеркнувшем очень длинные и стройные ноги девушки.

Прозрачный наряд и длинные ноги: Дочка Синди Кроуфорд снялась для глянца
Прозрачный наряд и длинные ноги: Дочка Синди Кроуфорд снялась для глянца
instagram.com/kaiagerber

Прозрачный наряд и длинные ноги: Дочка Синди Кроуфорд снялась для глянца
Прозрачный наряд и длинные ноги: Дочка Синди Кроуфорд снялась для глянца
instagram.com/kaiagerber

Подписчики Кайи отметили, что девушка стала еще более красивой и назвали ее фото “огненными“,

Ранее мы писали, что Кайя Гербер покорила образом призрака на Хеллоуин.

 

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Теги: Кайя Гербер, модели, наряды звезд, Синди Кроуфорд
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Источник: IVONА bigmir)net

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