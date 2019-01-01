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Редкие фото: Татьяна Литвинова показала маму

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Бывшая судья "МастерШеф" поделилась семейными фото.
Редкие фото: Татьяна Литвинова показала маму
Редкие фото: Татьяна Литвинова показала маму
instagram.com/tanita_litvinova

Бывшая судья проекта “МастерШеф“, кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась с подписчиками новыми снимками в Инстаграм.  Звезда показала свежие кадры, на которых позирует с мамой Екатериной.

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Семейными фото Литвинова поделилась по случаю дня рождения самого близкого человека. 11 февраля маме Татьяны исполнился 71 год.

На снимках именинница вместе со звездной дочерью запечатлены в домашней обстановке и в повседневных нарядах.

“Мамочка, милый мой человек, с днем рождения! Я наконец то понимаю, что такое быть мамой. Мы вместе всю мою жизнь, с первого вздоха. Я знаю, что досталась тебе очень тяжело. Знаю, что была желанным ребёнком. Знаю, что жизнь твоя была не простой и ты всегда была предана своей семье.
Ты самый Великий мой человек!!! Благодарю тебя, что именно ты моя мама! Очень сильно прошу тебя, беречь себя, следить за здоровьем и наконец то полюбить себя. Твоя доченька. P.S. теперь мое время заботится о тебе. Терпи)))“, - трогательно написала Литвинова.

Татьяна Литвинова с мамой
Татьяна Литвинова с мамой
Скриншот

Татьяна Литвинова с мамой
Татьяна Литвинова с мамой
Скриншот

Татьяна Литвинова с мамой
Татьяна Литвинова с мамой
Скриншот

Татьяна Литвинова с мамой
Татьяна Литвинова с мамой
Скриншот

Ранее звезда шоу “МастерШеф“ Татьяна Литвинова показала фигуру в купальнике.

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Теги: Татьяна Литвинова
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Источник: Ivоna bigmir)net

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