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Астафьева и Плакидюк похвастались соблазнительным фото в купальниках

Комментариев: 4
Фотограф Соня Плакидюк показала, как провела время с певицей Дашей Астафьевой.
Астафьева и Плакидюк похвастались соблазнительным фото в купальниках
Астафьева и Плакидюк похвастались соблазнительным фото в купальниках
instagram.com/moi_sofism

Известный украинский фэшн-фотограф, эксперт проекта “Топ-модель по-украински“ Соня Плакидюк похвасталась совместным отдыхом с певицей, актрисой и моделью Дашей Астафьевой.

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Звезды вместе провели время в Edem Resort Medical & Spa - загородном комплексе под Львовом. На странице Плакидюк в Инстаграм появился кадр, где она и Даша позируют в бассейне в купальниках и без макияжа. 

“Группа “Влажная Мякотка“ на гастролях в райских местечках @edemresortmedicalspa 🧜🏻‍♀️ Как видите — помогло!“, - подписала Соня.

Даша Астафьева и Соня Плакидюк
Даша Астафьева и Соня Плакидюк
Скриншот

“Какие прекрасные кошечки“, “Одна река была как белый день, другая чёрная как ночь... а а аааааууу))“, “Вы такие разные,но одновременно очень красивые!“, “Прекрасны и без макияжа“, “Киці мациці“, “Молодую Памелу Андерсон бы для трио“, “Така порцелянова шкіра у вас“, - пишут в комментариях под фото подписчики Плакидюк.

Напомним, ранее Соня Плакидюк показала детское фото 26-летней давности.

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Теги: Даша Астафьева, Соня Плакидюк
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  12.02.2020, 18:56
Оценка:  0
гость
обоссать этих шлюх!
ВарнакСэкссимвол    12.02.2020, 16:22
Оценка:  0
ВарнакСэкссимвол
фига се, а почему Coнькa Пoдxyюк вырезала меня из фотосессии.
oнu жe oбe cocaлu мой DICK и у нас был хардкор threesome.
pусский  (аноним)  12.02.2020, 14:13
Оценка:  +2
pусский
Плакидюк делает Астафьевой анальный фистинг!
ВарнакСэкссимвол    12.02.2020, 16:22
Оценка:  0
ВарнакСэкссимвол
не завидуй, мордва чухонская.
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