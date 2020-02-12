Астафьева и Плакидюк похвастались соблазнительным фото в купальниках

Фотограф Соня Плакидюк показала, как провела время с певицей Дашей Астафьевой.

Известный украинский фэшн-фотограф, эксперт проекта “Топ-модель по-украински“ Соня Плакидюк похвасталась совместным отдыхом с певицей, актрисой и моделью Дашей Астафьевой.

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Звезды вместе провели время в Edem Resort Medical & Spa - загородном комплексе под Львовом. На странице Плакидюк в Инстаграм появился кадр, где она и Даша позируют в бассейне в купальниках и без макияжа.

“Группа “Влажная Мякотка“ на гастролях в райских местечках @edemresortmedicalspa 🧜🏻‍♀️ Как видите — помогло!“, - подписала Соня.

Даша Астафьева и Соня Плакидюк Скриншот

“Какие прекрасные кошечки“, “Одна река была как белый день, другая чёрная как ночь... а а аааааууу))“, “Вы такие разные,но одновременно очень красивые!“, “Прекрасны и без макияжа“, “Киці мациці“, “Молодую Памелу Андерсон бы для трио“, “Така порцелянова шкіра у вас“, - пишут в комментариях под фото подписчики Плакидюк.

Напомним, ранее Соня Плакидюк показала детское фото 26-летней давности.

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