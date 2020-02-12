Певица Джамала намекнула на вторую беременность
Украинская певица, победительница “Евровидения 2016“ Джамала готовится во второй раз стать мамой. Об этом артистка сообщила на своей странице в Инстаграм.
Читай также: “Жалі“: Джамала и Alyona Alyona выпустили второй совместный трек - видео
Джамала опубликовала семейное фото с мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом. На кадре можно увидеть, как певица гладит свой округлившийся животик.
В описании к снимку звезда разместила трогательный стих, в котором заявила, что она “вновь не сама“ и что, сейчас ожидает “чуда, которое дарит Всевышний!“.
“Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана,
Как взвешенная крупа, норма.
Но ты постучал, дал знак, что здесь,
Пристыдил меня,
что я вновь не сама.
И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем.
И со вселенной внутри ожидаю тебя,
Да что там — души не чаю.
Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть.
Это чудо, которое дарит Всевышний!“, - написала Джамала.
Ранее Джамала заявляла, что готова покинут сцену ради рождения второго ребенка.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил
Добро пожаловать в Украину ...гы-гы-гы