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Певица Джамала намекнула на вторую беременность

Комментариев: 8
Победительница "Евровидения" снова станет мамой.
Певица Джамала намекнула на вторую беременность
Певица Джамала намекнула на вторую беременность
instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица, победительница “Евровидения 2016“ Джамала готовится во второй раз стать мамой. Об этом артистка сообщила на своей странице в Инстаграм.

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Джамала опубликовала семейное фото с мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом. На кадре можно увидеть, как певица гладит свой округлившийся животик.

В описании к снимку звезда разместила трогательный стих, в котором заявила, что она “вновь не сама“ и что, сейчас ожидает “чуда, которое дарит Всевышний!“.

“Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана,
Как взвешенная крупа, норма.
Но ты постучал, дал знак, что здесь,
Пристыдил меня,
что я вновь не сама.
И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем.
И со вселенной внутри ожидаю тебя,
Да что там — души не чаю.
Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть.
Это чудо, которое дарит Всевышний!“, - написала Джамала.

Джамала с мужем и сыном
Джамала с мужем и сыном
Скриншот

Ранее Джамала заявляла, что готова покинут сцену ради рождения второго ребенка.

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Теги: Джамала
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (8)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  12.02.2020, 20:54
Оценка:  0
гость
Шоб ти не розродилася, тварюка басурманська! Це тобi за весiлля й танцi 26 травня!
гость  (аноним)  12.02.2020, 16:13
Оценка:  +4
гость
Этих неверных надо высылать с украины в Крым. пусть там с ними разбираются спецслужбы.
гость  (аноним)  12.02.2020, 16:11
Оценка:  +5
гость
Пора этой плодовитой татарке .изду зашить!
!  (аноним)  12.02.2020, 15:42
Оценка:  +2
!
мдя, Родителей и Родину не выбирают! Кто малышу виноват? Получается за мамкины грехи расплатится ни в чем не виновная душа
Добро пожаловать в Украину ...гы-гы-гы
гость  (аноним)  12.02.2020, 14:15
Оценка:  +5
гость
И куда их потом высылать, если Казахстан независимый?
гость  (аноним)  12.02.2020, 13:13
Оценка:  +5
гость
Высрет очередной кусок татарского дерьма!
гость  (аноним)  12.02.2020, 12:26
Оценка:  +5
гость
Ахтунг! Плодятся твари неправославные, татарва ибаная!
гость  (аноним)  12.02.2020, 11:44
Оценка:  +1
гость
Что значит "намекнула"? Тут не намекнула, а прямо сказала и показала. Сомнений нет!))
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