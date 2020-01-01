Катя Осадчая показала редкое фото сына

Телеведущая порадовала фанов новой публикацией в Инстаграм.

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Известная телеведущая Катя Осадчая, которая недавно отметила годовщину свадьбы, показала редкое фото сына. Снимком звезда поделилась на своей странице в Инстаграм.

Так, в кадре сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова Иван запечатлен стоя спиной к камере и глядя в окно. На улице идет снег, поэтому мальчик с восторгом наблюдает за этим. Он одет в желтую футболку и черные шорты.

Когда слово “снег“ наконец перешло из фантазий в реальность, – подписала фотографию ведущая.

Добавим, что малышу совсем скоро исполнится три года, и все снимки его родители делают со спины или в пол-оборота. И хотя фанатам звездной пары рассмотреть мальчика не удается, они уже уловили сходство Ивана с Юрием и считают, что он растет похожим на ведущего.

“Фігурою геть в батька!))) Як то кажуть, гени то святе“, - заметил кто-то из фолловеров.

Ранее в Сети показали самую первую совместную обложку Горбунова и Осадчей.

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