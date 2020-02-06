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Слава Каминская удивила новой прической: фото

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Певица кардинально сменила имидж.
Слава Каминская
Слава Каминская
Instagram

Солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая засветилась в джакузи с неизвестным мужчиной, кардинально сменила образ. Певица решила освежить свою прическу и состригла длинные волосы. Результатом работы мастера Каминская поделилась в Инстаграм.

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В социальной сети Слава разместила видео своего преображения. В ролике певица запечатлена уже без своих длинных локонов. Слава выглядит довольной своим преображением. В подписи к ролику Каминская призналась, что на смену имиджа ее вдохновил клип на песню “Отпусти“, который группа “НеАнгелы“ выпустила 10 лет назад.

Слава из “НеАнгелов“ образца 2010-го года. Вдохновленная клипом “Отпусти“, кто помнит?

Подписчики позитивно оценили новый образ певицы, отметив, что с короткими волосами она выглядит более стильно и моложе.

Ранее Слава Каминская похвасталась стильными детьми.

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Теги: Слава Каминская, НеАнгелы
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