Девушка позировала для журнала "Лиза".

Жена нардепа от "Слуги народа" актриса Аня Гресь снялась на обложку глянца facebook.com/anna.gres

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Супруга нардепа от "Слуги народа" Романа Грищука, актриса студии "Мамахохотала" Аня Гресь снялась для обложки журнала "Лиза". Фото появились в соцсетях девушки. Одну из публикаций сделала ивент-менеджер Марина Изоткина.Burda Media Ukraine, отметив Аню.

Рабочие моменты...

Как же хочется, чтобы всё и сразу получалось идеально. Но нет! Так не бывает. Зато Аня Гресь идеальная красотка! 😍 Я в восторге от обложки последнего номера журнала "Лиза"! ❤ А вам нравится? 😃 Foto by Алина Лищинская❤, - написала Марина.

facebook.com/anna.gres

Напомним, что Аня Гресь 4 месяца назад родила сына. Фото Романа Грыщука с малышом также появились в Facebook молодой мамы.

Роман Грыщук с сыном facebook.com/anna.gres

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