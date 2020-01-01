Леся Никитюк в стильном бикини позировала среди пальм
Популярная ведущая Нового канала Леся Никитюк поделилась с поклонниками еще одной пикантной фотографией с отдыха. Недавно звезда посетила Абу-Даби, ОАЭ.
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Так, на странице Никитюк появился снимок, где она запечатлена в стильном пляжном наряде посреди пальм. Знаменитость одета в топ с длинными рукавами и плавки с леопардовым принтом.
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Пользователи Сети принялись активно комментировать новую публикацию Никитюк. “Це шо знов на Хмельниччині“, “Ось така має бути модель“, “Прекрасное сочетание! Блистательный контраст! Да и Вы Милая Леди очень даже Очаровательная в этом наряде! Вот действительно приятно радуете глаз!“, “Вам стоит в таком виде вести шоу)“, “Амазонка“, “Леся, вы красотка“, - пишут в комментариях.
Напомним, ранее Леся Никитюк поразила длинными ногами на постельном фото.
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