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Благодарен хейтерам: Остапчук признался. как на него подействовал негатив в Сети

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Телеведущий отметил, что считает любое замечание - желанием помочь и поблагодарил ненавистников .

Благодарен хейтерам: Остапчук признался. как на него подействовал негатив в Сети
Благодарен хейтерам: Остапчук признался. как на него подействовал негатив в Сети
instagram.com/vova_ostapchuk

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Телеведущий Владимир Остапчук, который попал под прицел критики в Сети после того, как заявил о намерении развестись с Еленой Войченко, обратился к хейтерам в Сети. В последнее время шквал гневных комментариев в адрес Остапчука резко вырос - это связано с интервью его супруги, в котором она сообщила о его изменах и нежелании помогать детям. Владимир сделал в Инстагам пост, в котором написал, что упреки хейтеров стимулируют его к развитию и он не считает их негативными.

Хейт, ненависть, осуждение...

Я больше не воспринимаю их как негативные эмоции. На самом деле за каждым из ваших гневных сообщений в мой адрес я вижу желание помочь.

Защитить и возможно даже сделать лучше меня самого.... (как это ни странно)

В психологии есть такое понятие, как «очищение через принятие».

И я принимаю ваш негатив.

И за него я Вам, мои хейтеры, БЛАГОДАРЕН.

И моя благодарность ВАМ должна быть не просто словесной.

Я хочу кому-то из ВАС отдать 5000 гривен, которые заработал на продаже худи #подбухни (и заплатил налоги).

Не волнуйтесь, все необходимые деньги я регулярно пересылаю Елене через укрпочту (увы, требование законодательства).

Так что - СПАСИБО ВАМ И ДЕРЖИТЕ МОЙ СКРОМНЫЙ КОМПЛИМЕНТ.

Не надо ничего лайкать, я не набиваюсь в друзья, -

просто напишите в комментах «-» или что бы вы ещё хотели мне негативного высказать.

И я разыграю эту благодарность уже завтра в 12:00 по Киеву.

Спасибо, что делаете меня лучше и чище.

Искренне ваш, Остапчук, - написал Владимир.

Скриншот

Что же, похоже, Остапчук избрал беспроигрышную тактику - чем уж тут крыть, если человек “полюбил хейтеров“ истинно христианской любовью.

Ранее мы писали, что Остапчук в интервью Кате Осадчей рассказал о причинах развода.

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Теги: Владимир Остапчук, развод, хейтеры, Елена Войченко
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Источник: ivona.bigmir.net

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