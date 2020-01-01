Телеведущий отметил, что считает любое замечание - желанием помочь и поблагодарил ненавистников .

Благодарен хейтерам: Остапчук признался. как на него подействовал негатив в Сети instagram.com/vova_ostapchuk

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Телеведущий Владимир Остапчук, который попал под прицел критики в Сети после того, как заявил о намерении развестись с Еленой Войченко, обратился к хейтерам в Сети. В последнее время шквал гневных комментариев в адрес Остапчука резко вырос - это связано с интервью его супруги, в котором она сообщила о его изменах и нежелании помогать детям. Владимир сделал в Инстагам пост, в котором написал, что упреки хейтеров стимулируют его к развитию и он не считает их негативными.

Хейт, ненависть, осуждение...

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Я больше не воспринимаю их как негативные эмоции. На самом деле за каждым из ваших гневных сообщений в мой адрес я вижу желание помочь.

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Защитить и возможно даже сделать лучше меня самого.... (как это ни странно)

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В психологии есть такое понятие, как «очищение через принятие».

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И я принимаю ваш негатив.

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И за него я Вам, мои хейтеры, БЛАГОДАРЕН.

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И моя благодарность ВАМ должна быть не просто словесной.

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Я хочу кому-то из ВАС отдать 5000 гривен, которые заработал на продаже худи #подбухни (и заплатил налоги).

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Не волнуйтесь, все необходимые деньги я регулярно пересылаю Елене через укрпочту (увы, требование законодательства).

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Так что - СПАСИБО ВАМ И ДЕРЖИТЕ МОЙ СКРОМНЫЙ КОМПЛИМЕНТ.

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Не надо ничего лайкать, я не набиваюсь в друзья, -

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просто напишите в комментах «-» или что бы вы ещё хотели мне негативного высказать.

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И я разыграю эту благодарность уже завтра в 12:00 по Киеву.

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Спасибо, что делаете меня лучше и чище.

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Искренне ваш, Остапчук, - написал Владимир.

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Что же, похоже, Остапчук избрал беспроигрышную тактику - чем уж тут крыть, если человек “полюбил хейтеров“ истинно христианской любовью.

Ранее мы писали, что Остапчук в интервью Кате Осадчей рассказал о причинах развода.

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