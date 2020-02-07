Артистка добавила серию фото с Тильдой.

Рай здесь: Лобода очаровала Сеть пляжными фото с младшей дочерью instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода очаровала Сеть новыми снимками с младшей дочкой Тильдой. В Инстаграм артистка добавила серию пляжных фото, на которых появляется в стильном закрытом купальнике. Светлана отдыхает на берегу океана с полуторагодовалой Тильдой, отцовство которой часто приписывают немецкому музыканту Тиллю Линдеманну. В кадре девочка в белой футболке с аккуратным хвостиком на голове сидит на лежаке под пальмами. На одном из фото Ло нежно целует дочурку.

Рай здесь...и он на земле❤️

#каникулывмексике

#историческаяполоса

помните?) - написала Ло.

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Скриншот

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Скриншот

Ранее мы писали, что Светлану Лободу раскритиковали за фото в купальнике.

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