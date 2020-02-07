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Рай здесь: Лобода очаровала Сеть пляжными фото с младшей дочерью

Комментариев: 1
Артистка добавила серию фото с Тильдой.

Рай здесь: Лобода очаровала Сеть пляжными фото с младшей дочерью
Рай здесь: Лобода очаровала Сеть пляжными фото с младшей дочерью
instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода очаровала Сеть новыми снимками с младшей дочкой Тильдой. В Инстаграм артистка добавила серию пляжных фото, на которых появляется в стильном закрытом купальнике. Светлана отдыхает на берегу океана с полуторагодовалой Тильдой, отцовство которой часто приписывают немецкому музыканту Тиллю Линдеманну. В кадре девочка в белой футболке с аккуратным хвостиком на голове сидит на лежаке под пальмами. На одном из фото Ло нежно целует дочурку. 

Рай здесь...и он на земле❤️
#каникулывмексике
#историческаяполоса
помните?) - написала Ло.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Ранее мы писали, что Светлану Лободу раскритиковали за фото в купальнике. 

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Теги: Светлана Лобода, фото в купальнике, дети звезд
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Источник: IVONA) bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  07.02.2020, 16:46
Оценка:  +1
гость
Жидовка Лабуда затрахала уже своим говном!
Кацапы, заберите нах эту прошмандовку!
Чтобы в Украине ею не воняло!!!!
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