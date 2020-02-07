Рай здесь: Лобода очаровала Сеть пляжными фото с младшей дочерью
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Певица Светлана Лобода очаровала Сеть новыми снимками с младшей дочкой Тильдой. В Инстаграм артистка добавила серию пляжных фото, на которых появляется в стильном закрытом купальнике. Светлана отдыхает на берегу океана с полуторагодовалой Тильдой, отцовство которой часто приписывают немецкому музыканту Тиллю Линдеманну. В кадре девочка в белой футболке с аккуратным хвостиком на голове сидит на лежаке под пальмами. На одном из фото Ло нежно целует дочурку.
Рай здесь...и он на земле❤️
#каникулывмексике
#историческаяполоса
помните?) - написала Ло.
Ранее мы писали, что Светлану Лободу раскритиковали за фото в купальнике.
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