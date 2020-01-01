Жена телеведущего в который раз отметила, что он поступил с ней непорядочно и посоветовала женщинам, которые находятся в такой же ситуации, не молчать.

"Способен врать миллионам": Войченко написала эмоциональный пост об Остапчуке instagram.com/olenavoychenko

Читай также: До свадьбы заживет: Остапчук рассказал о травме и потроллил хейтеров в Сети

Супруга телеведущего Владимира Остапчука, с которой он сейчас находится на стадии развода, написала эмоциональный пост, в котором еще раз акцентировала на непорядочности мужа. Напомним, что ранее Войченко дала откровенное интервью на канале “Украина“, в котором сообщила о многочисленных изменах Остапчука и его нежелании помогать детям. В свою очередь, Остапчук в программе Кати Осадчей опроверг все обвинения супруги и отметил, что она на него просто обижена. Теперь же Елена Войченко сделала длинную публикацию в Инстаграм, в которой призвала подписчиц не молчать о предательствах в семье - ради детей.

Я всегда верю в лучшее. В любой ситуации, в каждом человеке. Даже предательства самого близкого не убили эту веру. Я оптимист и из-за несправедливости не буду отчаиваться. Сделаю выводы, пойму причину и буду жить. Но когда речь идет о детях - нельзя делать вид, что нет их потребностей и нужд. Нельзя молчать! - написала Елена.

Также в посте Елена снова коснулась своей ситуации, описав “весьма специфического“ мужчину, который находился рядом.

Страшно, оказаться один на один с влиятельным и беспринципным мужчиной, способным с легкостью врать миллионам. Больно, когда родной человек не просто обманывает и унижает, чтобы скрыть свои ошибки и слабости, а угрожает и манипулирует, чтобы уйти от ответственности. Но ложь - это ложь, даже если прятать ее за лицемерной улыбкой. Правда на моей стороне, в ней моя сила. А еще - в сотнях Ваших писем, со словами поддержки и историями, такими похожими на мою. Огромное количество женщин, запуганных и обессиленных теряют веру в себя, в добро и порядочных мужчин. С маленькими детьми, без средств, работы и правовой защиты, боятся и молчат. Я прочувствовала, насколько уязвима женщина в такой ситуации. Через какие трудности проходит, чтобы защитить детей, их и свои права, - сказала Войченко.

Читай также: “Женщина с двумя детьми всегда права“: Николай Тищенко высказался о разводе Остапчука

Кроме того, Елена подчеркнула, что, получив моральную поддержку от родных и близких, сделал вывод, что не стоит молчать о таких ситуациях.



Получая сообщения и поддержку от многих, я поняла, что зря так долго молчала. Нужно говорить об издевательствах и несправедливости. Ведь если люди не знают, что ты в беде — никто не сможет помочь. Признаться, что нуждаешься в поддержке и защите не стыдно. Я очень благодарна каждому! Ваши слова и помощь очень важны. Благодаря Вам не так страшно. К счастью, враньё - всегда враньё! Искусная игра - лишь игра. А безответственность не спрятать за грубыми шутками.

Я все ещё надеюсь и верю, что мужчина, так гордящийся собой, одумается и возьмёт ответственность за свои поступки и детей. Можно понять желание жить только для себя и своих утех, но желание оставить детей с их матерью «в прошлой жизни», а при этом кичится статусом «образцового отца» - невозможно, -написала Войченко.

Скриншот

Публикацию Елена закончила весьма оптимистично, отметив, что сейчас ей намного легче и она снова учится радоваться жизни.



Несмотря ни на что, я как и раньше верю в лучшее, работаю, воспитываю детей и буду делать все, чтобы они были счастливы и ни в чем не нуждались. Я не хотела, чтобы тема развода стала настолько публичной и превратилась в средство увеличить известность ее создателя. #bestrong #nevergiveup #beliveinyourself #жінкиua #справедливость #хорошихлюдейбольше, - написала девушка.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина прокомментировала слухи о романе с Остапчуком.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.