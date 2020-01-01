Звезда прорекламировала белье своего бренда лилового цвета.

Эффектно: Ким Кардашьян примерила бельевой комплект ко Дню Валентина instagram.com/kimkardashian

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Светская львица, бизнесвумен, модель и дизайнер Ким Кардашьян эффектно прорекламировала новое белье своего бренда. В Инстаграм фигуристая красотка выставила селфи в стрейчевом комплекте фиалкового цвета. Ким сидит на коленях, немного наклонившись вперед, а ее волосы собраны в косу. В описании знаменитость отметила, что яркий комплект станет идеальным подарком ко Дню влюбленных.

Белье Stretch Satin @skims - идеальный подарок для влюбленных! Также большое объявление @skims, прибывающее завтра. Вы, ребята, ждали этого !!!! - написала Ким.

Скриншот

За несколько часов в Сети фото набрало более 2,4 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер выставила эффектные фото в откровенном белье.

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