Эффектно: Ким Кардашьян примерила бельевой комплект ко Дню Валентина
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Светская львица, бизнесвумен, модель и дизайнер Ким Кардашьян эффектно прорекламировала новое белье своего бренда. В Инстаграм фигуристая красотка выставила селфи в стрейчевом комплекте фиалкового цвета. Ким сидит на коленях, немного наклонившись вперед, а ее волосы собраны в косу. В описании знаменитость отметила, что яркий комплект станет идеальным подарком ко Дню влюбленных.
Белье Stretch Satin @skims - идеальный подарок для влюбленных! Также большое объявление @skims, прибывающее завтра. Вы, ребята, ждали этого !!!! - написала Ким.
За несколько часов в Сети фото набрало более 2,4 млн. лайков.
Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер выставила эффектные фото в откровенном белье.
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