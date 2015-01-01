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Супруга Комарова в стильном наряде похвасталась необычной премией

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Александре Кучеренко вручили "Золотой ананас" как успешной уроженке Днепра .

Супруга Комарова в стильном наряде похвасталась необычной премией
Супруга Комарова в стильном наряде похвасталась необычной премией
instagram.com/aakucherenko

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Супруга телеведущего, путешественника Дмитрия Комарова - модель и ведущая Александра Кучеренко покорила Сеть новыми фото. В Инстаграм девушка выставила несколько снимков из поездки в родной Днепр, где ей вручили необычную награду “Золотой ананас“ - премию самым талантливым и успешным уроженцам города. На одном из фото Саша засветилась с букетом нежно-розовых тюльпанов, отметив, что цветы ей подарил брат.

Родной город встречает снегом. А брат @dmitriy_kucherenko - цветами) Райдер выполнен, спасибо))) До встречи вечером на вручении премии #золотойананас, Днепр❤️ Здесь даже ананасы золотые раздают зимой😂, - написала Александра.

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На других фото Саша позирует после вручение статуэтки “Генеральный ананас“. Она одета в стильное красное платье с высокой горловиной, а дополняют образ массивные серьги. 

Не знаю, что я такого сделала, чтобы стать «Генеральным ананасом»😂 Я достаточно спокойно отношусь к любым премиям и званиям, но быть отмеченной в моем родном городе - для меня особенно знаково и приятно. Спасибо, Днепр! Все начиналось здесь❤️, - написала Саша.

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Подписчики поздравили девушку и похвалили фото Александры, отметив, что она на них особенно красива.

Ранее мы писали, что Дмитрий Комаров рассказал, как переживал разлуку с женой во время поездки в Китай.

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Теги: награда, премия, Днепр, Александра Кучеренко, Дмитрий Комаров
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Источник: IVONA bigmir)net

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