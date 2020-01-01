Артистка выставила фото с ортопедом и спровоцировала новые слухи в Сети.

Опять доктор?: Слава Каминская засветилась в джакузи с полуголым мужчиной instagram.com/babaslavka

Читай также: “Он меня завоевал“ - новая избранница Эдгара Каминского рассказала об их романе

Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая недавно развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, засветилась с новым доктором. В Инстаграм артистка добавила весьма провокационное фото с ортопедом Валентином Рогозинским. Слава и ее спутник запечатлены в джакузи. Публикацию сопровождает не менее “двухзначная“ подпись:

@dr.rogozinskij специалист вы отличный, но фотограф такой себе 🤣 Единственная нормальная фотка 🤣 и то нормальный на ней только Вы 🤣🤣🤣🤣 Боюсь пресса не оценит 😂🤣😘, - написала Слава.

Опять доктор?: Слава Каминская засветилась в джакузи с полуголым мужчиной Скриншот

Читай также: “Не умничайте!“: Слава Каминская ответила хейтерам на критику ее видео

Подписчики Каминской похвалили внешность доктора и отметили, что Славу снова будут “женить“ в Сети.

Хороший парень!!! По чём?🙈😆, - поддержала шутку телеведущая Леся Никитюк.

Хоть доктора, хоть бизнесмены, лишь бы не дебилы🔥

Не каждый день делаю фото в джакузи🤣 пресса опять на будет женить?)

И тут переходы на страницу доктора взлетели до небес😂

Скоро доктор клинику откроет, у меня такое предчувствие!!!!

Он нашел похожую на Тебя а ты похожего на Него...

Хорошенький 😍😍😍 новый доктор айболит 😂😂😂

Пресса уже сбылась с толку кто же тот мужчина)))😂😂😂😂

Зараз почнуть приписувати роман і говорити, що ,Славі,тільки лікарі😂😂😂і світять, - пошутили в Сети.

Ранее мы писали, что Слава Каминской приписали роман на Бали.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.