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Опять доктор?: Слава Каминская засветилась в джакузи с полуголым мужчиной

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Артистка выставила фото с ортопедом и спровоцировала новые слухи в Сети.

Опять доктор?: Слава Каминская засветилась в джакузи с полуголым мужчиной
Опять доктор?: Слава Каминская засветилась в джакузи с полуголым мужчиной
instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая недавно развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, засветилась с новым доктором. В Инстаграм артистка добавила весьма провокационное фото с ортопедом Валентином Рогозинским. Слава и ее спутник запечатлены в джакузи. Публикацию сопровождает не менее “двухзначная“ подпись:

@dr.rogozinskij специалист вы отличный, но фотограф такой себе 🤣 Единственная нормальная фотка 🤣 и то нормальный на ней только Вы 🤣🤣🤣🤣 Боюсь пресса не оценит 😂🤣😘, - написала Слава.

Опять доктор?: Слава Каминская засветилась в джакузи с полуголым мужчиной
Опять доктор?: Слава Каминская засветилась в джакузи с полуголым мужчиной
Скриншот

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Подписчики Каминской похвалили внешность доктора и отметили, что Славу снова будут “женить“ в Сети.

  • Хороший парень!!! По чём?🙈😆, - поддержала шутку телеведущая Леся Никитюк.
  • Хоть доктора, хоть бизнесмены, лишь бы не дебилы🔥
  • Не каждый день делаю фото в джакузи🤣 пресса опять на будет женить?)
  • И тут переходы на страницу доктора взлетели до небес😂
  • Скоро доктор клинику откроет, у меня такое предчувствие!!!!
  • Он нашел похожую на Тебя а ты похожего на Него...
  • Хорошенький 😍😍😍 новый доктор айболит 😂😂😂
  • Пресса уже сбылась с толку кто же тот мужчина)))😂😂😂😂
  • Зараз почнуть приписувати роман і говорити, що ,Славі,тільки лікарі😂😂😂і світять, - пошутили в Сети.

Ранее мы писали, что Слава Каминской приписали роман на Бали.

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Теги: Слава Каминская, Эдгар Каминский, романы звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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