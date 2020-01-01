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Редкое фото: Ирина Федишин показала своего отца

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Певица поздравила папу с днем рождения.
Редкое фото: Ирина Федишин показала своего отца
Редкое фото: Ирина Федишин показала своего отца
instagram.com/irynafedyshyn

Известная украинская певица Ирина Федишин поделилась с подписчиками свежими семейными фотографиями. Поводом для обнародования снимков стал день рождения отца артистки - Петра.

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На своей странице в Instagram Ирина опубликовала три пляжных кадра, где она запечатлена вместе с именинником. Папа звезды впервые с семьей отмечает день рождения в теплых краях. Судя по указанной геолокации, Федишин с родственниками отдыхает в Дубаи, ОАЭ.

“Сьогодні у мого батька День народження! Хай Господь дарує міцне здоров’я та довгі роки життя! Тато, люблю Вас дуже сильно. Дякую за Вашу турботу, добро, мудрість! Саме батько є моїм першим вчителем музики! Перші акорди та основи сольфеджіо! Перша пісня з назвою “Квітка“, яку тато написав для мене) Він у мене найкращий. P.s.: каже тато, що трохи незвичне День народження, коли за вікном +25))), загалом за вікном завжди сніг))) Святкуємо сьогодні у теплих краях“, - написала Ирина.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, ранее Ирина Федишин рассекретила своего спонсора.

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Теги: Ирина Федишин
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Источник: Ivоna bigmir)net

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