Редкое фото: Ирина Федишин показала своего отца

Певица поздравила папу с днем рождения.

Известная украинская певица Ирина Федишин поделилась с подписчиками свежими семейными фотографиями. Поводом для обнародования снимков стал день рождения отца артистки - Петра.

Читай также: Ирина Федишин впервые рассказала о знакомстве с мужем

На своей странице в Instagram Ирина опубликовала три пляжных кадра, где она запечатлена вместе с именинником. Папа звезды впервые с семьей отмечает день рождения в теплых краях. Судя по указанной геолокации, Федишин с родственниками отдыхает в Дубаи, ОАЭ.

“Сьогодні у мого батька День народження! Хай Господь дарує міцне здоров’я та довгі роки життя! Тато, люблю Вас дуже сильно. Дякую за Вашу турботу, добро, мудрість! Саме батько є моїм першим вчителем музики! Перші акорди та основи сольфеджіо! Перша пісня з назвою “Квітка“, яку тато написав для мене) Він у мене найкращий. P.s.: каже тато, що трохи незвичне День народження, коли за вікном +25))), загалом за вікном завжди сніг))) Святкуємо сьогодні у теплих краях“, - написала Ирина.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, ранее Ирина Федишин рассекретила своего спонсора.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.