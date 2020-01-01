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Стильный тинейджер: 41-летняя Лорак поразила образом

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Певица выставила новое фото - подписчики отметили, что она выглядит, как девочка-подросток .

Стильный тинейджер: 41-летняя Лорак поразила образом
Стильный тинейджер: 41-летняя Лорак поразила образом
instagram.com/anilorak/

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, снова покорила Сеть своим стильным образом. Кроме того, 41-летней звезде наделали комплиментов что она выглядит очень молодо. В Инстаграм Лорак добавила фото, на котором позирует в джинсах и коротком пуховике с орнаментом. Образ дополнили массивные ботинки и очки с темно-синими стеклами. 

Сегодня будет наш вечер! - написала Лорак.

Скриншот

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В комментариях фолловеры отметили, что звезда выглядит почти, как подросток, и похвалили ее наряд.

  • Ваш стиль - это кайф 🤤🤤🤤 удачи, дорогая💥❤️
  • Классный куртец👍👍
  • Красавица 😍❤️ как всегда потрясающе выглядите,Каролиночка 😍😘
  • Ваш стиль 🔥🔥🔥
  • Ани Лорак - самая красивая 😘😘😘😘, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак стала очень молодо выглядеть на фото.

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Теги: Ани Лорак, наряды звезд, наряды ани Лорак
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Источник: ivona bigmir)net

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