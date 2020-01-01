MARUV завела Сеть провокационной фотосессией

Украинская певица приняла участие в откровенной фотосъемке.

Эпатажная украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун) поразила поклонников новыми снимками в соцсети. Звезда приняла участие в откровенной фотосессии.

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Так, на странице артистки в Инстаграм появилось несколько ярких кадров, где MARUV запечатлена в черном бюстгальтере и шелковой ночнушке красного цвета. В одной руке знаменитость держит сигарету.

“Курение опасно для вашего здоровья“, - подписала пикантные кадры певица.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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“Аж закурить захотелось“, “Божеее мой пушка“, “Марув хулиганит)))“, “Восхитительна“, “Ты мой идеал“, “Шикарна“, “Секси Дива“, - пишут в комментариях пользователи Сети.

Ранее певица MARUV рассказала, что посещает психотерапевта.

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