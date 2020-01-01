Телеведущая прогулялась по улицам Парижа и записала влог .

"Парижанка": Ефросинина засветилась в стильном образе в столице Франции instagram.com/mashaefrosinina/

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Популярная телеведущая, блогер Маша Ефросинина прогулялась по улицам Парижа и посетила Лувр. Фото она выставила в Инстаграм, а в Инста-сториз добавила видеоотчет. В кадре Маша появляется в стильном леопардовом полушубке, темных брюках и полусапожках на шпильке. Образ дополняют стильная сумочка и берет. На одном из снимков она в компании своих спутниц позирует на фоне пирамиды около Лувра, а на втором снимке запечатлена сама на той же локации. Маша позирует, отставив вперед одну ногу и повернув голову набок, ее образ кажется игривым.

Вздрогни, Париж #girlspower, - написала Ефросинина.

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Подписчики Ефросининой похвалили ее образ и отметили, что она выглядит, как настоящая парижанка.

Ранее мы писали, что Маша Ефросинина призналась, что задумывается о третьем ребенке.

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