"Мое счастье - это ты": Владимир Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения

Сегодня первой леди Украины Елене Зеленской исполняется 42 года.

Сегодня, 6 февраля, первая леди Украины Елена Зеленская отмечает 42-й день рождения. По случаю праздника президент Владимир Зеленский посвятил супруге трогательные посты в Facebook и Instagram.

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Так, на официальных страницах главы нашего государства в соцсетях появилось нежное фото, где Владимир и Елена держатся за руки. В описании к снимку Зеленский поблагодарил жену за их совместную счастливую жизнь, а также заявил, что с Еленой сможет все на свете.

“Кохати. Захоплюватися. Пишатися. Бачити твоє відображення в очах дітей. Відчувати твою турботу і підтримку. Бути спокійним і впевненим, знаючи, що ти завжди поруч. Гадати, як ти відреагуєш на новини – приємні чи не дуже. Чекати зустрічі вдома, ніби перед першим побаченням. Сказати поглядом те, для чого слова бувають зайвими. Разом сміятися й сумувати. Йти по життю на відстані дотику, не втрачаючи зв’язку ні на мить. Це і є людське щастя. Принаймні для мене. Бо моє щастя – це ти. З твоїм днем, кохана! Спасибі тобі за кожне слово і кожен погляд. За кожен крок, який ми зробили разом. Нам ще багато доведеться пройти. Попереду – довга дорога з несподіваними поворотами та незабутніми враженнями. І я щасливий від цього. Бо з тобою я зможу все на світі“, - написал президент Украины.

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Ранее Елена Зеленская рассказала о переменах в жизни после того, как ее супруг стал президентом.

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