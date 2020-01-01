"Абсолютное счастье": Светлана Лобода показала редкий кадр с младшей дочерью

Певица поделилась милым снимком с годовалой Тильдой.

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода, которая сейчас живет в России, поделилась с подписчиками свежей фотографией с отдыха в Мексике.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала снимок, где она позирует на пляже с младшей дочерью Тильдой. На кадре Лобода в сером платье и темных очках заботливо поддерживает малышку рукой.

“Как же я люблю, когда мои детки рядом...абсолютное счастье“, - подписала фото Светлана.

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Поклонники засыпали звезду восторженными комментариями в Сети. “Невероятное фото“, “Тиля-солнышко“, “Маленькая бусинка“, “Какие сладкие ножки“, “Как же я люблю, когда вы счастливы“, “А они счастливы, когда Вы рядом. Пусть такое счастье длится почаще“, “Боже, как мило!“, “Утииии, какая Тиля большая“, - пишут пользователи Сети.

Ранее Лобода показала, как на самом деле выглядит в купальнике без фотошопа.

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