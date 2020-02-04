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Мадонна предложила герцогам Сассекским пожить в ее квартире - видео

Комментариев: 2
Певица Мадонна записала видеообращение принцу Гарри и Меган Маркл.
Мадонна предложила герцогам Сассекским пожить в ее квартире - видео
Мадонна предложила герцогам Сассекским пожить в ее квартире - видео
Getty Images

Легендарная американская исполнительница и актриса Мадонна решила отговорить герцогов Сассекских от переезда в Канаду. Для этого 61-летняя знаменитость записала видеообращение к принцу Гарри и Меган Маркл.

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Так, на странице Мадонны в Инстаграм появился ролик, где она в гримерке готовится к выступлению. Артистка сидит перед зеркалом и рассказывает внуку Елизаветы II и его жене, что в Канаде им будет скучно. Поэтому певица предлагает паре переехать в ее квартиру в Нью-Йорке.

“В ней две комнаты, а с невероятного балкона открывается потрясающий вид на Манхэттен. Букингемский дворец даже рядом не стоял“, - говорит Мадонна в видео.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри проведут лето в Лос-Анджелесе.

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Теги: Мадонна, Меган Маркл, принц Гарри
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  05.02.2020, 17:10
Оценка:  0
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
Намед ни, сирийские мучачос, заеб...шили кацапских выблядков! Эпичный видос:

https://t.me/a_shtirlitz/ 3883

Слава сирийским мучачосам!
Смерть кацапским скотам!
гость  (аноним)  05.02.2020, 17:10
Оценка:  0
гость
Какой Манхэттен, нищебордка?!
Двухкомнатная лоховская конура!
Да еще соседи-наркоманы сверху заливают!
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