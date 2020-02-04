Мадонна предложила герцогам Сассекским пожить в ее квартире - видео

Певица Мадонна записала видеообращение принцу Гарри и Меган Маркл.

Легендарная американская исполнительница и актриса Мадонна решила отговорить герцогов Сассекских от переезда в Канаду. Для этого 61-летняя знаменитость записала видеообращение к принцу Гарри и Меган Маркл.

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Так, на странице Мадонны в Инстаграм появился ролик, где она в гримерке готовится к выступлению. Артистка сидит перед зеркалом и рассказывает внуку Елизаветы II и его жене, что в Канаде им будет скучно. Поэтому певица предлагает паре переехать в ее квартиру в Нью-Йорке.

“В ней две комнаты, а с невероятного балкона открывается потрясающий вид на Манхэттен. Букингемский дворец даже рядом не стоял“, - говорит Мадонна в видео.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри проведут лето в Лос-Анджелесе.

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