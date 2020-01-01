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Онкобольная Шеннен Доэрти растрогала Сеть новой публикацией

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Актриса, у которой обнаружили рак четвертой степени, напомнила фанам, что нужно ценить каждый день.
Онкобольная Шеннен Доэрти растрогала Сеть новой публикацией
Онкобольная Шеннен Доэрти растрогала Сеть новой публикацией
Getty Images

Во вторник, 4 февраля, в эфире утреннего шоу “Good Morning America“ звезда сериалов “Зачарованные“ и “Беверли Хиллз“ Шеннен Доэрти сообщила поклонникам, что у нее обнаружили рак четвертой степени.

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Ранее артистка успешно поборола онкологическое заболевание. Однако через пять лет Доэрти снова услышала страшный диагноз.

После откровенного признания Шеннен опубликовала трогательный пост в Инстаграм, в котором призвала всех подписчиков ценить каждый прожитый день. 

“- Мы живем только один раз, Снупи!

“- Неправильно! Мы умираем только один раз, а живем каждый день!“, - говорится на изображении, которое опубликовала 48-летняя актриса.

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Ранее Шеннен Доэрти рассказала, как болезнь изменила ее брак.

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Теги: Шеннен Доэрти
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Источник: Ivоna bigmir)net

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