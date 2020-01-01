Онкобольная Шеннен Доэрти растрогала Сеть новой публикацией
Во вторник, 4 февраля, в эфире утреннего шоу “Good Morning America“ звезда сериалов “Зачарованные“ и “Беверли Хиллз“ Шеннен Доэрти сообщила поклонникам, что у нее обнаружили рак четвертой степени.
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Ранее артистка успешно поборола онкологическое заболевание. Однако через пять лет Доэрти снова услышала страшный диагноз.
После откровенного признания Шеннен опубликовала трогательный пост в Инстаграм, в котором призвала всех подписчиков ценить каждый прожитый день.
“- Мы живем только один раз, Снупи!
“- Неправильно! Мы умираем только один раз, а живем каждый день!“, - говорится на изображении, которое опубликовала 48-летняя актриса.
Ранее Шеннен Доэрти рассказала, как болезнь изменила ее брак.
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