Онкобольная Шеннен Доэрти растрогала Сеть новой публикацией

Актриса, у которой обнаружили рак четвертой степени, напомнила фанам, что нужно ценить каждый день.

Во вторник, 4 февраля, в эфире утреннего шоу “Good Morning America“ звезда сериалов “Зачарованные“ и “Беверли Хиллз“ Шеннен Доэрти сообщила поклонникам, что у нее обнаружили рак четвертой степени.

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Ранее артистка успешно поборола онкологическое заболевание. Однако через пять лет Доэрти снова услышала страшный диагноз.

После откровенного признания Шеннен опубликовала трогательный пост в Инстаграм, в котором призвала всех подписчиков ценить каждый прожитый день.

“- Мы живем только один раз, Снупи! “- Неправильно! Мы умираем только один раз, а живем каждый день!“, - говорится на изображении, которое опубликовала 48-летняя актриса.

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Ранее Шеннен Доэрти рассказала, как болезнь изменила ее брак.

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