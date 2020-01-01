Певица посоветовала подписчикам поменьше скролить перед сном и написала о негативном влиянии телефонов.

Нарушение сна: Седокова в забавном наряде разоткровенничалась в Сети instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова, которая недавно закрутила жгучий роман с молодым баскетболистом Янисом Тиммой, частенько теперь публикует в Сети “серьезные“ посты, касающиеся психологии отношений. Анна советуется с подписчиками и предлагает свои “рецепты женского счастья“. Теперь же Анна пошла еще дальше и решила поговорить с фолловерами о такой вредной вещи, как “зависание в телефоне перед сном“. Об этом артистка написала в Инстаграм, добавив свое фото в ярко-розовом наряде с широкополой шляпой и розовыми очками.

Вчера укладываю малыша, и пока он час засыпал, я под подушкой - в телефоне. Поняла, что это самая вредная привычка и штука - висеть в телефоне перед сном. Я запрещаю себе это делать! И когда забываю, то перечитываю это👇🏼 Сохраняй себе ❤ , - написала Седокова.

Также артистка по пунктам расписала. почему стоит отказаться от телефона перед сном:



Почему нужно отказаться от телефона перед сном 📱🌑

Первое, и самое главное, - тяжелое пробуждение с утра.



Засорение памяти. Учёными доказано, что перед сном память активизируется и за короткий промежуток времени можно запомнить много информации.



Уменьшение выработки мелатонина. Так же доказано, что использование гаджетов подавляет выработку мелатонина - гормона, отвечающего за периоды сна и бодрствования. Повышенная выработка мелатонина - сигнал для организма, что нужно отходить ко сну. Гормон вырабатывается вечером, когда темно, а свет телефона этому препятствует. Телефон перед сном может способствовать бессоннице или или вам просто будет тяжелее заснуть.



Так же, группа под руководством сотрудников Гарвардского университета выяснила, что использование гаджетов ночью вызывает нарушения сна и сбивает суточные ритмы организма, то есть день с ночью перепутаны. И плохое настроение с утра (уже? Сейчас точно утро 🤪 ?) обеспечено.



Лучше отдайте это время чему-то хорошему, так сон на 100% будет выполнять свою основную функцию - восстановление организма после тяжёлого дня. Будьте самыми счастливыми ❤️, - написала Анна.

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Похоже, все-таки новый роман серьезно повлиял на мироощущение и приоритеты Анны. Что же, ждем новых советов “от-Седоковой“ в Инстаграм.

Ранее мы писали, что Анна Седокова кардинально сменила имидж.

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