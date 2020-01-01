Телеведущий сообщил, что немного травмировался на тренировке и добавил забавные хештеги .

До свадьбы заживет: Остапчук рассказал о травме и потроллил хейтеров в Сети instagram.com/vova_ostapchuk

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Телеведущий Владимир Остапчук, который разводится с женой Еленой Войченко после 12 лет брака, спровоцировал свежей публикацией новую волну возмущения в Сети. Негативные комментарии пользователей в адрес Остапчука стали массово появляться после интервью его супруги Елены на телеканале “Украина“, в котором она рассказала о многочисленных изменах Владимира.

После рассказа Войченко - Остапчук, в свою очередь, дал интервью Екатерине Осадчей, в котором опроверг слова жены, однако это вызвало еще больший шквал негатива в его адрес. Теперь же телеведущий решил, видимо, избрать другую тактику общения с хейтерами - он разместил в Инстаграм пост, в котором сам спровоцировал “злословцев“ да еще и добавил к публикации уже готовые “обидные комментарии“. К публикации Остапчук добавил фото из тренажерного зала и сообщил, что получил небольшую травму.

Сегодня на тренировке немного повредил руку.

Ничего страшного - до свадьбы заживет😳

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#спитсженщинами #спитсмужчинами #спитсгитарой #бросилдетей #остапчукзаплатизашколу #спорт #мотивация, - написал Владимир.

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Публикация Остапчука вызвала новую волну негодования в Сети - многие фолловеры возмутились, что Владимир троллит бывшую жену и назвали его поведение недостойным.

Ты можешь определится, тебе голова болит или рука ?😄только и ждёшь, чтобы тебя пожалели😄😄🙌🏼

Неужели это правда кого-то смешит? 😳 Вов... остановись так тролить свою бывшую жену, да и настоящую “гитару“.

100%, стебется по полной😟 и все адекватные люди это видят.

@vova_ostapchuk чесно, шкода вашої жінки ! Це не поведінка мужика ! #муххамед_тобі_пара

Фу! Як низько🤦🏼‍♀️ не опускайтесь ще далі...😏дно👎🏻

Ну прям очень смешно 🤢🤢🤢😡

Хештеги 🤣🤣🤣👍

Каждый видит то, что хочет видеть, лучше молчать!!! Володя, договоритесь с женой, обоим замолчать, иначе получается, как у Егоровой с Мухарским, сейчас нужно думать о детях, им очень тяжело, - написали В Сети.

К слову, Остапчук активно отвечает на комментарии, в частности на замечание о троллинге Елены - он заметил, что каждый видит то, что хочет:

В смысле? Кого я троллю? Я очень уважительно и с благодарностью отношусь к нашим с Еленой совместным годам. А то что вам кажется - вам кажется, - написал Остапчук.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина прокомментировала слухи о романе с Остапчуком.

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