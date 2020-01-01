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До свадьбы заживет: Остапчук рассказал о травме и потроллил хейтеров в Сети

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Телеведущий сообщил, что немного травмировался на тренировке и добавил забавные хештеги .

До свадьбы заживет: Остапчук рассказал о травме и потроллил хейтеров в Сети
До свадьбы заживет: Остапчук рассказал о травме и потроллил хейтеров в Сети
instagram.com/vova_ostapchuk

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Телеведущий Владимир Остапчук, который разводится с женой Еленой Войченко после 12 лет брака, спровоцировал свежей публикацией новую волну возмущения в Сети. Негативные комментарии пользователей в адрес Остапчука стали массово появляться после интервью его супруги Елены на телеканале “Украина“, в котором она рассказала о многочисленных изменах Владимира.

После рассказа Войченко - Остапчук, в свою очередь, дал интервью Екатерине Осадчей, в котором опроверг слова жены, однако это вызвало еще больший шквал негатива в его адрес. Теперь же телеведущий решил, видимо, избрать другую тактику общения с хейтерами - он разместил в Инстаграм пост, в котором сам спровоцировал “злословцев“ да еще и добавил к публикации уже готовые “обидные комментарии“. К публикации Остапчук добавил фото из тренажерного зала и сообщил, что получил небольшую травму.

Сегодня на тренировке немного повредил руку.
Ничего страшного - до свадьбы заживет😳

#спитсженщинами #спитсмужчинами 

#спитсгитарой #бросилдетей #остапчукзаплатизашколу 

#спорт #мотивация, - написал Владимир.

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Публикация Остапчука вызвала новую волну негодования в Сети - многие фолловеры возмутились, что Владимир троллит бывшую жену и назвали его поведение недостойным.

  • Ты можешь определится, тебе голова болит или рука ?😄только и ждёшь, чтобы тебя пожалели😄😄🙌🏼
  • Неужели это правда кого-то смешит? 😳 Вов... остановись так тролить свою бывшую жену, да и настоящую “гитару“.
  • 100%, стебется по полной😟 и все адекватные люди это видят.
  • @vova_ostapchuk чесно, шкода вашої жінки ! Це не поведінка мужика ! #муххамед_тобі_пара
  • Фу! Як низько🤦🏼‍♀️ не опускайтесь ще далі...😏дно👎🏻
  • Ну прям очень смешно 🤢🤢🤢😡
  • Хештеги 🤣🤣🤣👍
  • Каждый видит то, что хочет видеть, лучше молчать!!! Володя, договоритесь с женой, обоим замолчать, иначе получается, как у Егоровой с Мухарским, сейчас нужно думать о детях, им очень тяжело, - написали В Сети.

К слову, Остапчук активно отвечает на комментарии, в частности на замечание о троллинге Елены - он заметил, что каждый видит то, что хочет:

В смысле? Кого я троллю? Я очень уважительно и с благодарностью отношусь к нашим с Еленой совместным годам. А то что вам кажется - вам кажется, - написал Остапчук.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина прокомментировала слухи о романе с Остапчуком. 

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Теги: Владимир Остапчук, развод, хейтеры
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Источник: ivona bigmir) net,

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