До свадьбы заживет: Остапчук рассказал о травме и потроллил хейтеров в Сети
Читай также: “Тухлое“: Пользователи Сети возмутились из-за интервью Остапчука о разводе
Телеведущий Владимир Остапчук, который разводится с женой Еленой Войченко после 12 лет брака, спровоцировал свежей публикацией новую волну возмущения в Сети. Негативные комментарии пользователей в адрес Остапчука стали массово появляться после интервью его супруги Елены на телеканале “Украина“, в котором она рассказала о многочисленных изменах Владимира.
После рассказа Войченко - Остапчук, в свою очередь, дал интервью Екатерине Осадчей, в котором опроверг слова жены, однако это вызвало еще больший шквал негатива в его адрес. Теперь же телеведущий решил, видимо, избрать другую тактику общения с хейтерами - он разместил в Инстаграм пост, в котором сам спровоцировал “злословцев“ да еще и добавил к публикации уже готовые “обидные комментарии“. К публикации Остапчук добавил фото из тренажерного зала и сообщил, что получил небольшую травму.
Сегодня на тренировке немного повредил руку.
Ничего страшного - до свадьбы заживет😳
⠀
#спитсженщинами #спитсмужчинами
#спитсгитарой #бросилдетей #остапчукзаплатизашколу
#спорт #мотивация, - написал Владимир.
Читай также: “Спасибо за советы в сексуальной жизни“: Остапчук прокомментировал развод
Публикация Остапчука вызвала новую волну негодования в Сети - многие фолловеры возмутились, что Владимир троллит бывшую жену и назвали его поведение недостойным.
- Ты можешь определится, тебе голова болит или рука ?😄только и ждёшь, чтобы тебя пожалели😄😄🙌🏼
- Неужели это правда кого-то смешит? 😳 Вов... остановись так тролить свою бывшую жену, да и настоящую “гитару“.
- 100%, стебется по полной😟 и все адекватные люди это видят.
- @vova_ostapchuk чесно, шкода вашої жінки ! Це не поведінка мужика ! #муххамед_тобі_пара
- Фу! Як низько🤦🏼♀️ не опускайтесь ще далі...😏дно👎🏻
- Ну прям очень смешно 🤢🤢🤢😡
- Хештеги 🤣🤣🤣👍
- Каждый видит то, что хочет видеть, лучше молчать!!! Володя, договоритесь с женой, обоим замолчать, иначе получается, как у Егоровой с Мухарским, сейчас нужно думать о детях, им очень тяжело, - написали В Сети.
К слову, Остапчук активно отвечает на комментарии, в частности на замечание о троллинге Елены - он заметил, что каждый видит то, что хочет:
В смысле? Кого я троллю? Я очень уважительно и с благодарностью отношусь к нашим с Еленой совместным годам. А то что вам кажется - вам кажется, - написал Остапчук.
Ранее мы писали, что Ксения Мишина прокомментировала слухи о романе с Остапчуком.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил