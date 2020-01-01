Екатерина Кухар поразила стройной фигурой в прозрачном платье

Украинская прима-балерина поделилась новым кадром в Instagram.

Заслуженная артистка Украины, балерина и судья проекта “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар в очередной раз поразила фанов стройной фигурой. Знаменитость показала в соцсети кадр с новой фотосессии.

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Так, на странице Кухар в Инстаграм появился снимок, где она позирует на пуантах в бежевом боди, поверх которого одела белое прозрачное платье. Наряд выгодно подчеркнул точеную талию и длинные ноги артистки.

Скриншот

Подписчикам Екатерины понравился ее новый образ. Многие восхищались внешним видом балерины в комментариях под фото.

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“Яка ви чарівна, вишукана, гарна!!!!“, “Неймовірна. Ви така тендітна і нагадуєте мені кришталеву балерину-статуэтку“, “Грация! Изящество! Красота! Лучшая!“, “Ну як можна бути такою витонченою і красивою?!! Ви справжня окраса великої сцени!“, “Шикарная“, “Вау какие красивые ножки ух....“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Екатерина Кухар впервые показала дочь Анастасию.

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