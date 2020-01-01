Супермодель опубликовала пляжные фото - и ее образ поражает.

В леопардовом мини-бикини: Красотка Белла Хадид показала идеальную фигуру instagram.com/bellahadid

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Американская супермодель Белла Хадид никогда не страдала от нехватки внимания прессы, но новый виток интереса к девушке случился осенью 2019-го, когда британские пластические хирурги заявили, что лицо Беллы имеет идеальные пропорции. Теперь все, кто пишет о Хадид, так или иначе ввернут, что модель “самая красивая“ и, как пресловутый 5 элемент, “совершенна“. Естественно, о вкусах не спорят, но внешность Беллы действительно весьма яркая и запоминающаяся.

Внимание к красотке в Сети приковано постоянно - и она с удовольствием дает повод для обсуждения, выкладывая яркие фото. Так, намедни Белла продемонстрировала подписчикам в Инстаграм свою точеную фигуру в откровенном леопардовом мини-бикини. Модель поделилась снимками с пляжа, а также из авто, где позировала со своим домашним любимцем.

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За несколько часов в Сети фото набрали более 1,3 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Белла Хадид прогулялась в компании сестры Кардашьян.

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