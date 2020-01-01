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Голливудский актер Элайджа Вуд станцевал под нашумевший трек "Skibidi" - видео

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Группа Little Big и Элайджа Вуд станцевали вместе на премьере нового фильма в Лос-Анджелесе.
Голливудский актер Элайджа Вуд станцевал под нашумевший трек "Skibidi" - видео
Голливудский актер Элайджа Вуд станцевал под нашумевший трек "Skibidi" - видео
Getty Images

Известный американский актер Элайджа Вуд, который недавно отпраздновал 39-й день рождения, станцевал на публике под популярный трек “Skibidi“ российской группы Little Big.

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Так, на премьере фильма “Иди к папочке“, в котором Вуд исполняет главную роль, актер встретился с солистами музыкального коллектива - Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской. И вместе с певцами Элайджа повторил знаменитые движения из клипа “Skibidi“. Видео танца Little Big опубликовал в своем аккаунте в TikTok.

“Присутствовали на премьере фильма “Иди к папочке“ в Лос-Анджелесе. Спасибо Элайджа Вуд!“, - говорится в публикации.

@littlebig

Attended a Come to Daddy movie premiere in LA. Thanks Elijah Wood! #cometodaddymovie

♬ Skibidi - Little Big

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Теги: Элайджа Вуд, Skibidi, Little Big
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Источник: Ivоna bigmir)net

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