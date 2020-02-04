Певица насмешила подписчиков видео, на котором у них с мужем очень забавные лица .

Муж приехал: Билык с Ахмадовым взорвали Сеть роликом в Инста-масках instagram.com/bilyk_iryna

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Певица Ирина Билык, которая не так давно намекала в Сети на развод с мужем, похоже, полностью наладила семейные отношения. По крайней мере, так кажется из-за новой публикации звезды в Инстаграм. Ирина добавила забавное видео с супругом продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым - она оба весело напевают популярную песню, а их лица изменены с помощью одной из Инстаграмных масок.

А вот и праздник!😂Муж приехал!🤣

Чем радуете своих любимых?

#иринабилык #асланахмадов, - написала Ирина.

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Подписчики звезды отметили в комментариях, что видео заставило их похохотать от души.

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Ранее мы писали, что Дмитрий Коляденко прокомментировал слухи о романе с Билык.

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