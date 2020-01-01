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На огромной высоте: Брежнева показала, где празднует День рождения

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Артистка катается на лыжах в Италии и активно постит фото в спортивной одежде .

На огромной высоте: Брежнева показала, где празднует День рождения
На огромной высоте: Брежнева показала, где празднует День рождения
instagram.com/ververa

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Певица Вера Брежнева рассекретила место, куда отправилась праздновать свой День рождения. Оказывается, звезда сейчас отдыхает на итальянском горнолыжном курорте, который находится на высоте 2100 метров над уровнем моря. В Инстаграм Вера добавила фото из Doss Del Sabion, на которых позирует в лыжном комбинезоне и вязаной шапке.

Даже на вершине горы меня вчера застала ваша любовь ! И она так взаимна 💙💙💙
Отправила во Вселенную !) Пусть все ваши пожелания сбудутся, а добрые и тёплые слова вернутся вам многократно! Спасибо вам за вашу энергию 💙
Переполнена благодарностью и радостью!
У нас так много прекрасного впереди !) - написала Брежнева.

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Скриншот

скриншот

 

Ранее мы писали, что дочка Веры Брежневой показала, как проводит время с любимым.

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Теги: вера брежнева, отдых звезд, горы
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Источник: IVONA bigmir)net

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