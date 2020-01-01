Супруги посетили премьеру нового сезона сериала "Грешница".

Тимберлейк и Бил впервые вместе появились на публике после слухов об измене Getty Images

Американский исполнитель и актер Джастин Тимберлейк, который недавно отметил 39-й день рождения, впервые после слухов об измене появился на публике с женой, актрисой Джессикой Бил. Супруги вместе пришли на премьеру третьего сезона сериала “Грешница“, в котором Бил исполняет главную роль.

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Для мероприятие Тимберлейк выбрал черный костюм в клетку и черный свитер. А Джессика одела черную юбку-карандаш, белую блузку и двухцветный клетчатым пиджак. Свой наряд актриса дополнила черными замшевыми туфлями.

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Напомним, что в ноябре 2019 года Джастин Тимберлейк спровоцировал слухи об измене. Папарацци засняли, как нетрезвый певец проводил время с 30-летней актрисой Алишией Уэйнрайт.

Напомним, ранее Джастин Тимберлейк извинился перед женой и прокомментировал слухи о романе.

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