Жена победителя Танцев со звездами не только сама устроила жаркую съемку, но и показала мужа в исподнем.

Люблю красный цвет: Супруга Жени Кота взорвала Сеть фотосессией в стрингах instagram.com/tatarintseva_official

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Супруга победителя проекта “Танцы со звездами“, который выходит на 1+1, хореографа Жени Кота взорвала Сеть снимками в откровенном белье. В Инстаграм Наталия выставила несколько фото в разноцветных трусиках танга и кроп-топе, подчеркнувших ее идеальные формы.

Красный цвет мой любимый💄а у вас? 😊, - написала Наталья.

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К слову, в Сториз Наталии также появились “провокационные“ кадры. Супруги сейчас отдыхают на горнолыжном курорте в Буковели и демонстрируют подписчикам апартаменты, в которых остановились. Так, во время одной из трансляций, на камеру Наталии попал Женя Кот - в одном нижнем белье.

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Сам же хореограф скромно выставил в Инстаграм фото довольно нескромного ужина, который им подают в отеле.

Друзья, это мой долгожданный отпуск🥂Как я рад, что могу и расслабится и активно повеселится на склонах украинских гор! Я впервые на БУКОВЕЛИ и в принципе на горнолыжном курорте😝Нужен совет каждого из вас: как поменьше падать🤪 на борде 🏂? А если вы на лыжах, то ваш совет пригодится жене 👌🏻🎿, - написал Евгений.

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Ранее мы писали, что Женя Кот прокомментировал отношения с Ксенией Мишиной.

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