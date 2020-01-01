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Грустный Киану Ривз случайно попал в украинский учебник по истории - фото

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Мем с голливудским актером появился на странице учебника по всемирной истории.
Грустный Киану Ривз случайно попал в украинский учебник по истории - фото
Грустный Киану Ривз случайно попал в украинский учебник по истории - фото
Getty Images

Фотография голливудского актера и режиссера Киану Ривза случайно попала в украинский учебник. Популярный мем с артистом появился на страницах книг по всемирной истории для 10 класса. 

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Так, авторы учебника не заметили, что вставили вместо снимка 1932 года отфотошопленный кадр с грустным Ривзом. Таким образом актер стал одним из строителей на фото “Обед на небоскребе“. На снимке Киану обедает вместе с рабочими, сидя на балке. На забавный кадр в учебнике обратил внимание пользователь Twitter под ником @jigsawdeaad.

“В украинский учебник по всемирной истории случайно засунули фотожабу с киану ривзом ахахахахахахахх“, - говорится в сообщении.

Оригинальный снимок 1932 года выглядит так: 

Напомним, ранее избранница Киану Ривза рассказала, почему не красит седые волосы.

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Теги: Киану Ривз
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Источник: Ivоna bigmir)net

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