Александра Кучеренко покорила Сеть стильным образом и рассказала, что в Днепре получит необычную премию.

Стильная красотка: Жена Дмитрия Комарова блеснула на UFW instagram.com/aakucherenko

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Супруга телеведущего, путешественника Дмитрия Комарова - ведущая. модель Александра Кучеренко никогда не остается без внимания на любой светской тусовке. Девушка привлекает к себе взгляды как благодаря своей яркой внешности, так и из-за идеально подобранных образов. Например на недели украинской моды, которая сейчас проходит в столичном “Мистецькому арсеналі“, Саша появилась в темных зауженных джинсах и стильной черной блузе, декорированной красными вставками. Образ дополнили высокие сапоги, сумка на цепочке и яркая помада. Фото появились в Инстаграм Александры.

Ну нельзя пропустить #ufw и не поддержать друзей в украинской моде))

Понедельники, оказывается, бывают красивыми😁 Всем позитивного настроения всю неделю! - подписала снимок Кучеренко.

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Кроме того, в Инста-сториз Саша сообщила, что вскоре едет в свой родной город Днепр, где ей вручат награду "Золотой ананас" в номинации "Стильный город".

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Ранее мы писали, что Александра Кучеренко показала идеальную фигуру в топике.

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