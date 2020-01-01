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Стильная красотка: Жена Дмитрия Комарова блеснула на UFW

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Александра Кучеренко покорила Сеть стильным образом и рассказала, что в Днепре получит необычную премию.

Стильная красотка: Жена Дмитрия Комарова блеснула на UFW
Стильная красотка: Жена Дмитрия Комарова блеснула на UFW
instagram.com/aakucherenko

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Супруга телеведущего, путешественника Дмитрия Комарова - ведущая. модель Александра Кучеренко никогда не остается без внимания на любой светской тусовке. Девушка привлекает к себе взгляды как благодаря своей яркой внешности, так и из-за идеально подобранных образов. Например на недели украинской моды, которая сейчас проходит в столичном “Мистецькому арсеналі“, Саша появилась в темных зауженных джинсах и стильной черной блузе, декорированной красными вставками. Образ дополнили высокие сапоги, сумка на цепочке и яркая помада. Фото появились в Инстаграм Александры.

Ну нельзя пропустить #ufw и не поддержать друзей в украинской моде))
Понедельники, оказывается, бывают красивыми😁 Всем позитивного настроения всю неделю! - подписала снимок Кучеренко.

Скриншот

Скриншот

Кроме того, в Инста-сториз Саша сообщила, что вскоре едет в свой родной город Днепр, где ей вручат награду "Золотой ананас" в номинации "Стильный город".

Скриншот

Ранее мы писали, что Александра Кучеренко показала идеальную фигуру в топике. 

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Теги: Александра Кучеренко, Дмитрий Комаров, Ukrainian Fashion Week
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Источник: IVONA bigmir) net

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