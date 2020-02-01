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"Нашел своих зрителей": Влад Яма запостил забавное видео с отдыха

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Украинский хореограф устроил зажигательные танцы на Багамских островах.
"Нашел своих зрителей": Влад Яма запостил забавное видео с отдыха
"Нашел своих зрителей": Влад Яма запостил забавное видео с отдыха
instagram.com/vladyama_official

Украинский хореограф, судья проекта “Танцы со звездами“ Влад Яма поделился новым роликом с отпуска. Ранее артист вместе с женой Лилианой отдыхали в Майами. Теперь же звездные супруги перебрались в город Фрипорт, что находится на Багамских островах.

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На своей странице в Инстаграм Влад опубликовал забавное видео, где он танцует на улице. Местные женщины оценили талант украинца и принялись ему аплодировать. 

“Услышал знакомые ритмы... и нашёл своих зрителей... А оператор @liliya_yama всегда на чекУ“,  - с юмором подписал публикацию Яма.

Поклонникам танцора понравился его новый ролик. Они оставили множество забавных и восторженных комментариев.

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“Зачем вы давление бабушкам подняли?“, “...а могли бы и станцевать... чтобы тёти попадали от удовольствия“, “Супер! Импровизация - это всегда класс!“, “Зрителям невероятно повезло!“, “Браво! Талант - рефлекторное чувство!))“, “Владусик ну болтанул бабусончиков же, болтанул“, “Почему так мало танца. Порадовали бы девушек“, “Очень красиво танцуете“, “Вы красавчик“, “Ух ты, только позавидовать можно, удачи“, “Ух, какие девчонки“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Влад Яма показал фото с дня рождения сына Леона.

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Теги: Влад Яма
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Источник: Ivоna bigmir)net

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