Спортсменка продемонстрировала стильный образ на UFW.

"Огонь!": Анна Ризатдинова очаровала Сеть новым раскованным фото instagram.com/anna_rizatdinova/

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, финалистка 9 сезона проекта "Танцы со звездами" Анна Ризатдинова покорила Сеть новым "раскованным" фото. В Инстаграм Анна выставила снимок, на котором позирует в черной облегающей майке и жемчужном чокере. Волосы девушки уложены объемными волнами, голова отброшена назад, а указательный палец прижат к пухлым губам. Поза, макияж и темный маникюр Ризатдиновой делают ее образ невероятно сексуальным.

В описании к фото Анна отметила, что женщина раскрывает свою красоту только, если находится в гармонии с собой.

GM ☕️ Правду говорят , что женщина должна любить себя и жить ради себя!! Однозначно у женщины должно быть любимое дело, а ещё лучше несколько ! Ее счастье не должно зависеть от кого то... Она в гармонии с собой ! Тогда внутренняя энергия пополняется, самооценка повышается и настроение улучшается 🙂, - написала спортсменка.

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Подписчики отметили в комментариях, что Анна выглядит сногсшибательно. Фото также прокомментировал коллега Ризатдиновой по "Танцам" ведущий Владимир Остапчук, добавив эмодзи "Огонь".

Судя по всему, селфи Анна сделала во время или после посещения Ukrainian Fashion Week, поскольку несколько ранее она добавила в Инстаграм фото с модного события в том же наряде, дополненном длинным пиджаком оверсайз.

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Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова позировала в чулках для мужского журнала.

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