Надя Дорофеева похвасталась стильным образом на "Лиге смеха"

Участница группы "Время и Стекло" покорила "Лигу смеха" модным нарядом.

Украинская исполнительница и солистка популярного дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева продолжает радовать подписчиков снимками, где она позирует в стильных нарядах.

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Так, на этот раз знаменитость показала, в чем блистала на фестивале “Лиги смеха“ в Одессе. На своей странице в Инстаграм Надя опубликовала кадр, где она предстала в белом коротком топе и розовом костюме, который состоит с длинного пиджака и мини-юбки.

В описании к фото Дорофеева намекнула, что она и ее муж стали новыми судьями шестого сезона юмористического проекта “Лига смеха“.

“Вчера в тёплой Одессе был фестиваль Лига смеха с обновлённым составом жюри, если вы понимаете о чём я... 😉 скоро...“, - написала певица.

Скриншот

Ранее Надя Дорофеева попрощалась с отпуском горячим фото.

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