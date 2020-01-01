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Старшая дочь Ольги Сумской поделилась редким фото с мужем

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Беременная Антонина Паперная запостила семейный снимок.
Старшая дочь Ольги Сумской поделилась редким фото с мужем
Старшая дочь Ольги Сумской поделилась редким фото с мужем
instagram.com/tonya_papernaya

Старшая дочь украинской актрисы и ведущей Ольги Сумской Антонина Паперная, которая в начале января объявила о второй беременности, порадовала подписчиков редкой фотографией с мужем, российским актером Владимиром Яглычом.

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На своей странице в Инстаграм 29-летняя актриса опубликовала черно-белый кадр, где запечатлена в компании супруга. Судя по указанной геолокации пара сделала снимок в в знаменитом Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Для фото Антонина позировала в кружевном топе и пиджаке, а Владимир в черном свитере.

“Очень серьезно“, - подписала кадр Паперная.

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Отметим, что Антонина и Владимир уже воспитывают 2-летнюю дочь Еву. О том, какого пола будет второй ребенок и когда он родиться, пара пока что не рассекретила.

Напомним, ранее Ольга Сумская прокомментировала вторую беременность дочери.

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Теги: Антонина Паперная, Ольга Сумская
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Источник: Ivоna bigmir)net

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