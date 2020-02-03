Джейсон Момоа засветил накладные мышцы и лысину в забавной рекламе

Звезда "Аквамена" снялся в рекламном ролике в преддверие кубка по футболу.

Джейсон Момоа в забавной рекламе засветил накладные мышцы и лысину instagram.com/prideofgypsies

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Звезда супергеройского боевика “Аквамен“ и культового сериала “Игра престолов“ Джейсон Момоа снялся в забавной рекламе матча Супербоул-2020, который состоялся в США вчера, 2 февраля.

Ролик компании Quicken Loans Inc. с участием Момоа появился на Youtube и собрал более 2,3 млн. просмотров в Сети.

В кадре известный мачо Джейсон Момоа высмеял в себе “самое дорогое“ - образ подкачанного соблазнительного героя с роскошной шевелюрой. По сюжету ролика, Момоа приезжает в свой богатый особняк и после того, как снял ботинки, начинает по очереди избавляться от “имиджевых атрибутов“: он с легкостью стаскивает с себя мускулы, а также роскошный парик, оставаясь почти лысым.

Чем является для меня дом? Это мое святилище. Это единственное место, где я могу сбросить доспехи. Только здесь мне комфортно в своей собственной шкуре. Понимаете, о чем я? Дом, это место, где я могу быть собой, - комментирует происходящее Джейсон.

В ролике также появляется супруга Момоа - Лиза Боне, которая страхует мужа, пока он поднимает штангу.

Также в Сети появились другие забавные ролики в честь Супербоула-2020. Один из них - реклама Jeep с 69-летним Биллом Мюрреем, где он возвращается в свой самый знаменитый фильм “День сурка“.

Ранее мы писали, что Джейсона Момоа потроллили в Сети за лишний вес.

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