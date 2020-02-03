Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Джейсон Момоа засветил накладные мышцы и лысину в забавной рекламе

Комментариев: 1
Звезда "Аквамена" снялся в рекламном ролике в преддверие кубка по футболу.

Джейсон Момоа в забавной рекламе засветил накладные мышцы и лысину
Джейсон Момоа в забавной рекламе засветил накладные мышцы и лысину
instagram.com/prideofgypsies

Читай также: Джейсон Момоа снялся в брутальных образах и рассказал, что скрывал от жены

Звезда супергеройского боевика “Аквамен“ и культового сериала “Игра престолов“ Джейсон Момоа снялся в забавной рекламе матча Супербоул-2020, который состоялся в США вчера, 2 февраля.

Ролик компании Quicken Loans Inc. с участием Момоа появился на Youtube и собрал более 2,3 млн. просмотров в Сети.

В кадре известный мачо Джейсон Момоа высмеял в себе “самое дорогое“ - образ подкачанного соблазнительного героя с роскошной шевелюрой. По сюжету ролика, Момоа приезжает в свой богатый особняк и после того, как снял ботинки, начинает по очереди избавляться  от “имиджевых атрибутов“: он с легкостью стаскивает с себя мускулы, а также роскошный парик, оставаясь почти лысым. 

Чем является для меня дом? Это мое святилище. Это единственное место, где я могу сбросить доспехи. Только здесь мне комфортно в своей собственной шкуре. Понимаете, о чем я? Дом, это место, где я могу быть собой, - комментирует происходящее Джейсон.

В ролике также появляется супруга Момоа - Лиза Боне, которая страхует мужа, пока он поднимает штангу.

Также в Сети появились другие забавные ролики в честь Супербоула-2020. Один из них - реклама Jeep с 69-летним Биллом Мюрреем, где он возвращается в свой самый знаменитый фильм “День сурка“.

Ранее мы писали, что Джейсона Момоа потроллили в Сети за лишний вес.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Джейсон Момоа, забавное видео, мышцы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  03.02.2020, 17:37
Оценка:  0
pусский
Валуев его убьёт и съест, слава могучей России!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь