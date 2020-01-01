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В чулках и белье: Майли Сайрус засветилась на пикантных фото с новым бойфрендом

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Коди Симпсон рассекретил, в каком именно виде они с подругой смотрят футбол.

В чулках и белье: Майли Сайрус засветилась на пикантных фото с новым бойфрендом
В чулках и белье: Майли Сайрус засветилась на пикантных фото с новым бойфрендом
instagram.com/mileycyrus

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Эпатажная американская певица 27-летняя Майли Сайрус, которая не так давно развелась с супругом Лиамом Хемсвортом, засветилась на весьма пикантных фото с новым возлюбленным. В Инстаграм избранник Майли австралийский музыкант 23-летний Коди Симпсон добавил несколько фото, сделанных, как он отметил в подписи, во время футбольного кубка Супер Боул. В кадре Майли Сайрус появляется в эротическом белье и чулках с подтяжками и принимает весьма пикантные позы рядом с полураздетым Коди.

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Подписчики парня похвалили фото и назвали любовников весьма горячими ребятами.

Ранее мы писали, что Майли Сайрус показала в клипе проблемы бывшего мужа.

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Теги: Майли Сайрус, фото в белье, бойфренды звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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