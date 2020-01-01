Откровенно и стильно: Ирина Шейк засветилась на презентации в прозрачном платье
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Бывшая супруга голливудского актера, режиссера Брэдли Купера супермодель Ирина Шейк, о которой недавно в Сети поползли слухи, что она планировать завершить модельную карьеру, засветилась в пикантном наряде на шумной вечеринке. Фото ивента появились в Инстаграм Шейк, а также на страничках ее коллег по цеху - дизайнеров и стилистов, которые также были на пати.
В кадре Ирина появилась в стильном и весьма откровенном наряде - светлом боди, поверх которого надето платье-сетка, расшитое камнями. Образ дополнили открытые туфли на шпильке и выразительный макияж. Пикантный наряд подчеркнул идеальную фигуру Шейк и без преувеличения роскошно смотрится на фото.
Ранее мы писали, что Ирина Шейк снялась в необычном образе для глянца.
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