Супермодель очаровала публику платьем-сеткой, расшитым стразами.

Откровенно и стильно: Ирина Шейк засветилась на презентации в прозрачном платье instagram.com/irinashayk

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Бывшая супруга голливудского актера, режиссера Брэдли Купера супермодель Ирина Шейк, о которой недавно в Сети поползли слухи, что она планировать завершить модельную карьеру, засветилась в пикантном наряде на шумной вечеринке. Фото ивента появились в Инстаграм Шейк, а также на страничках ее коллег по цеху - дизайнеров и стилистов, которые также были на пати.

В кадре Ирина появилась в стильном и весьма откровенном наряде - светлом боди, поверх которого надето платье-сетка, расшитое камнями. Образ дополнили открытые туфли на шпильке и выразительный макияж. Пикантный наряд подчеркнул идеальную фигуру Шейк и без преувеличения роскошно смотрится на фото.

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Ранее мы писали, что Ирина Шейк снялась в необычном образе для глянца.

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