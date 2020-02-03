Телеведущая написала, что малыш спокойно перенес тяжелый и длинный полет.

Такой сладкий: Тодоренко показал свежие фото сына с Мальдив instagram.com/reginatodorenko

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Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко показала свежие фото с годовалым сыном. В Инстаграм молодая мама выставила фото с Мальдив, на которые они с Майклом прилетели на отдых. На одном из снимков Регина с малышом позируют около самолета, а на втором уже на курорте в гамаке. В посте Регина рассказала, что Майкл, на удивление, легко перенес тяжелый перелет на острова.

#неПовезлоСМатерью😁

Сын, ты - мой герой! Выдержать 3 самолета и один спидбоут - это невероятный показатель выносливости! 🙏🏻

24 часа в пути , и мы на море. Для настоящих путешественников - сущие пустяки. 🤯Рассказать, как мы летаем с малышом ? Будет ли вам эта тема интересна ?

#регинатодоренко #регинапутешественница🌎🌏🌍 #maldives, - написала Тодоренко.

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Подписчики Регины, на удивление, не стали журить маму-путешественницу за долгий перелет, а, напротив, похвалили ее энтузиазм и пожелали хорошего отдыха. Также в комментариях отметили, что Майкл стал еще более походить на отца - музыканта Влада Топалова и назвали малыша “сладким“.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко засветилась на серфе на Бали.

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