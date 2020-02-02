Alyona Alyona развеселила Сеть новым роликом в купальнике

Рэп-звезда засняла свой прыжок в бассейн.

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) подняла поклонникам настроение новой публикацией в Сети.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала короткий ролик, где она в сдельном купальнике черного цвета прыгает в бассейн под трек 50 Cent “Сandy shop“.

“Рибка переверне твоє судно верх-дном“, - забавно подписала видео Alyona Alyona.

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Пользователи оставили множество комментарием под публикацией исполнительницы. “Рыба моей мечты“, “Алёна, ты заслужила на этот отдых, умница“, “Прям супер повага за твою смєлость!“, “Так вот что с Титаником стало, то не айсберг был“, “Да ти бомба“, “Красава“, “Ахахахахаха молодчага такой видос заклепала“, - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Аlyona Alyona показала, как выглядела до популярности.

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